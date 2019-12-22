Genel müdürün sahneye çıkması tüm oyuncuları motive ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Tiyatroları'nın kuruluşunun üzerinden tam 70 yıl geçmiş. Tiyatronun 70'inci yılı hafta başında Mecidiyeköy'deki Büyük Sahne'de gerçekleşen bir geceyle kutlandı. Gece, tiyatronun ve tiyatrocuların imkanlarının nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önem taşıyordu. Seray Gözler ile Zafer Algöz'ün sunduğu törende, Devlet Konservatuvarı'ndan Devlet Tiyatroları'nın kuruluşuna geçen süreci anlatan bir belgesel gösterildi. Ardından emektar oyuncular tarafından geçmişten bugüne oynanan oyunlardan bölümler sahnelendi. Duygusal anların yaşandığı gecede DT Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt ve İstanbul Devlet Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Karslıoğlu'yla da konuşma imkanı buldum. Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat kurumu olarak Edirne'den Van'a kadar Türkiye'nin her köşesinde oyun sahnelediklerini söyleyen Kurt, "70'inci yılımız olan 2019'da 10 yeni sahne kazanırdık. Hükümetimizin Devlet Tiyatrosu'nu desteklemesi son derece onur verici" dedi. Tiyatroya olan ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Kurt, şöyle devam etti: "Türkiye genelinde iki ayda, bir önceki yıla göre seyirci sayımız 100 bin arttı. 2020'de açacağımız sahnelerle seyirci sayımızın 2.5 milyona çıkacağını düşünüyoruz." Kurt, bu görevinin dışında 'Cimri' oyunuyla sahneye çıkıyor, 'Leyla ile Mecnun' oyununu da yönetiyor. Üç ayrı kimliği birbirine karıştırmamayı başaran Kurt'a bu durumun ekip arkadaşlarına nasıl yansıdığını sordum. Şu yanıtı verdi: "Sanatçı olmam sebebiyle sahneye dönük iş yaptığım zaman daha mutlu oluyorum. Genel müdürün sahneye çıkıp oyun oynaması herkese motivasyon oluyor. Müdür çalışırken kimse görevden kaçamıyor."1985'ten beri Devlet Tiyatroları bünyesinde yer alan Kubilay Karslıoğlu, son altı aydır İstanbul Devlet Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni koltuğunda oturuyor. 30 yıldır bu kurumda yer almaktan gurur duyduğunu belirten Karslıoğlu, şöyle konuştu: "Bu sene İstanbul'da beş yeni sahne açtık. 2020'de en büyük heyecanımız Atatürk Kültür Merkezi. Hızla ilerliyor. Odam, inşaatına doğru bakıyor, gün gün izliyorum. Sahne ortaya çıktı bile. Söylenenden önce bitebilir." Karslıoğlu, seyirci rakamlarıyla ilgili de bilgi verdi: "İstanbul'da geçen sene Ekim ve Kasım'da 24 bin seyircimiz vardı. Bu yıl Ekim'de seyircimiz 30 bine, Kasım'da 32 bine çıktı. Yani yüzde 50 artış var."