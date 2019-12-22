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evleniyor mu?

Sen Anlat Karadeniz ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Başarılı oyunculuğu ile kısa sürede şöhreti ülke sınırlarını aşan İrem Helvacıoğlu hakkındaki her şey çok merak ediliyor. İrem Helvacıoğlu'nun evleneceği iddiaları bir süredir kulaktan kulağa dolaşıyordu. Ve İrem Helvacıoğlu bu iddialara açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 22.12.2019 20:47 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 20:49
İrem Helvacıoğlu evleniyor mu?

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan 'nun evleneceği iddiaları bir süredir kulaktan kulağa dolaşıyordu.

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İrem Helvacıoğlu evleniyor mu?
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