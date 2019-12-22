Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan İrem Derici ile büyük aşk yaşadıklarını anlattı!

Hürriyet'e verdiği röportajda olay yaratacak itiraflarda bulunan Sedat Doğan, özellikle İrem Derici'yle aşk yaşadıkları ve kendisine evlenme teklif etmesini açıklamasıyla gündemi karıştırdı.

Hoş geldin Sedat...

-Çok teşekkür ederim.

Sohbetimize Brezilya'ya gitmeden önceki döneminden başlayalım. Işın Karaca'dan boşanmadan önce mi piyasaya borçlanmaya başladın?

- Hayır, bu borçları Işın'la ayrıldıktan sonra yaptım.

Işın'la neden ayrıldınız?

- Evliliğimizde ikimiz de mutluluk taklidi yapmaya başladık. Oturduk konuştuk. Ve dedik ki, "Hem kızımız hem de kendi mutluluğumuz için böyle bir karar alalım." Işın'la ayrıldıktan sonra Cihangir'e döndüm, kariyerime devam ettim.

Herkes seni Işın Karaca'nın eşi olarak tanıyor ama Işın'dan önce de bu sektördeydin değil mi?

- Evet, uzun dönem Okan Bayülgen'le çalıştım. Türkiye ve Avrupa'da birçok reklam filmi çektim. Işın'dan ayrıldıktan sonra da hem kariyerimi hem kızımla ilişkimi devam ettirdim. Her şey gayet güzel ilerliyordu.

Sorun nerede başladı peki?

- Işın'la ayrılırken ekonomik sıkıntım yoktu. Boşanırken hiçbir şey talep etmedim. Mia'nın velayeti annesinde kaldı. Ben de kızımı her hafta sonu görmeyi sürdürdüm. Her şey iyi gidiyordu. Ta ki benim hayatıma biri girene kadar. Boşandıktan 2-3 ay sonra yeni bir ilişkiye başladım.

Ünlü biriyle mi?

- Evet... İrem (Derici) ile... İyi bir ilişkimiz vardı. Bu ilişki medyaya yansıdıktan sonra Işın yeni bir projesi olmamasına rağmen sabah programlarına katılmaya başladı. Tabii o programlarda da Işın'a benim ilişkim soruldu. Işın o sorulara çok üzüldü, hatta bir iki programda ağladı. Sonrasında Işın'la kızımız için ilişkimize bir şans daha vermeyi konuştuk.