İzel’den çok konuşulacak açıklama!

Türk pop müziğinin güçlü temsilcisi İzel, uzun zamandır titizlikle üzerinde çalıştığı heyecanla beklenen ‘Kendiliğinden Olmalı’ adlı albümünü hayranlarıyla buluşturmak için hazır. Yepyeni bir sound'la dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçı, 7 yıl sonra dinleyiciyle buluşturduğu albümünü anlatırken hayranlarına şu cümlelerle sesleniyor: “Siz sabırla bekleyen dinleyicilerim; her günümde arkamda bir sevgi ordusu oluşturduğunuz için hep minnettar kalacağım. Hepiniz her duamda olacaksınız. Kalbinizden öper güzel günlerde dinlemenizi dilerim.” Şarkıcı İzel, 'Rap müzik popu yendi mi?' tartışmasına katıldı. İzel, Rap müzik popu yendi tartışması için bakın ne dedi?
Giriş Tarihi: 22.12.2019 10:18Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 10:24
90'LARDAN MEDET UMUYORUZ
Şarkıcı İzel, 'Rap müzik popu yendi mi?' tartışmasına katıldı. Müzik dünyasına 90'lı yılların başında adım atan ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Pop bitmez diyorlar ama çoktan öldü.