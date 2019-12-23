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ve 'un vokalistliğini yapan 'ın elinden kebap!

Dünyaca ünlü yıldızlardan ve 'un vokalistliğini yapan , Eskişehir'de kebap ocağının başına geçti. Türkiye'ye yerleştikten sonra ülkeyi çok sevdiğini aktaran Miles, Türkiye'ye dair en sevdiği şeyin Türk yemekleri olduğunu söyledi. Miles, "Bu şehri seviyorum. Dürüst olmak gerekirse her yeri göremedim. Biraz yoğunduk ama gördüklerim çok güzeldi. Şef bana kebap yapmayı öğretti. Çok güzeldi ve keyif aldım. Eve gidip pratik yapmam gerekiyor. Türk tatlılarını çok seviyorum. En sevdiğim yemek ise Adana Kebabı. Çok güzel. Burada olduğum için de çok mutluyum. Çok güzel bir yer. Bir dahaki Eskişehir'e gelişimde de ziyaret edeceğim" diye konuştu.

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 23.12.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 12:18
Michael Jackson ve Whitney Houston'un vokalistliğini yapan Della Miles'ın elinden kebap!

Yaklaşık 2 yıl önce Muğla'ya yerleşen dünyaca ünlü ABD'li vokalist , Dalyan'da çiftlik hayatı yaşamaya karar verdi. Sonradan Müslüman olduğunu duyuran ünlü sanatçı 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliği kapsamında Eskişehir Göç İdaresi tarafından Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Programda sahne alan Miles, etkinliğin ardından yemek için Ciğerci Aziz'e gitti. Ünlü vokalist mutfağa girip ocağın başına geçti. Miles, ocakbaşında ciğer ve kebap pişirdi, ocağı yelledi. Eskişehir'i ilk kez ziyaret eden ABD'li vokalist, Türkiye'yi ve Türk mutfağını çok sevdiğini dile getirdi.

"EN SEVDİĞİM YEMEK ADANA KEBABI"

Türkiye'ye yerleştikten sonra ülkeyi çok sevdiğini aktaran Miles, Türkiye'ye dair en sevdiği şeyin Türk yemekleri olduğunu söyledi. Miles, "Bu şehri seviyorum. Dürüst olmak gerekirse her yeri göremedim. Biraz yoğunduk ama gördüklerim çok güzeldi. Şef bana kebap yapmayı öğretti. Çok güzeldi ve keyif aldım.

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Michael Jackson ve Whitney Houston'un vokalistliğini yapan Della Miles'ın elinden kebap!
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