Michael Jackson ve Whitney Houston'un vokalistliğini yapan Della Miles'ın elinden kebap!

Yaklaşık 2 yıl önce Muğla'ya yerleşen dünyaca ünlü ABD'li vokalist Della Miles, Dalyan'da çiftlik hayatı yaşamaya karar verdi. Sonradan Müslüman olduğunu duyuran ünlü sanatçı 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliği kapsamında Eskişehir Göç İdaresi tarafından Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Programda sahne alan Miles, etkinliğin ardından yemek için Ciğerci Aziz'e gitti. Ünlü vokalist mutfağa girip ocağın başına geçti. Miles, ocakbaşında ciğer ve kebap pişirdi, ocağı yelledi. Eskişehir'i ilk kez ziyaret eden ABD'li vokalist, Türkiye'yi ve Türk mutfağını çok sevdiğini dile getirdi.

"EN SEVDİĞİM YEMEK ADANA KEBABI"

Türkiye'ye yerleştikten sonra ülkeyi çok sevdiğini aktaran Miles, Türkiye'ye dair en sevdiği şeyin Türk yemekleri olduğunu söyledi. Miles, "Bu şehri seviyorum. Dürüst olmak gerekirse her yeri göremedim. Biraz yoğunduk ama gördüklerim çok güzeldi. Şef bana kebap yapmayı öğretti. Çok güzeldi ve keyif aldım.