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haberi: 'in ablası kızının paylaştı! İşte Mavi...

Azize'nin güzel oyuncusu 'in ablası geçtiğimiz gün doğum yapmıştı. için doğum hediyesi olarak 500 bin TL'lik hesap açtırması gündeme bomba gibi düşmüştü. Gamze Erçel hayatını kaybeden annesinin adını koyduğu kızı Aylin Mavi'nin paylaştı. Sosyal medyada 1.2 milyon takipçisi olan fenomen Mavi'nin fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.. İşte magazin gündemine olarak düşen haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 15:11
Son dakika haberi: Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızının ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Gamze Erçel'in kızı Mavi...

Güzel oyuncu 'in ablası geçtiğimiz gün doğum yapmıştı. Gamze Erçel hayatını kaybeden annesinin adını koyduğu kızı Aylin Mavi'nin paylaştı.

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Son dakika haberi: Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızının ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Gamze Erçel'in kızı Mavi...
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