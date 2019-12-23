Son dakika haberi: Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızının ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Gamze Erçel'in kızı Mavi...

Azize'nin güzel oyuncusu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel geçtiğimiz gün doğum yapmıştı. Hande Erçel'in yeğeni Mavi için doğum hediyesi olarak 500 bin TL'lik hesap açtırması gündeme bomba gibi düşmüştü. Gamze Erçel hayatını kaybeden annesinin adını koyduğu kızı Aylin Mavi'nin ilk fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada 1.2 milyon takipçisi olan fenomen Gamze Erçel'in kızı Mavi'nin fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.. İşte magazin gündemine son dakika olarak düşen haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 14:56Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 15:11