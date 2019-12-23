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Tiyatrocu huzurevinde hayatını kaybetti

Cinnet (Ben ) şiirindeki performansıyla fenomen olan tiyatro oyuncusu ’da kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdi.

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 23.12.2019 07:57 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 08:06
Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla ünlenen tiyatrocu Ercan Kont'un kısa süre önce Seyhan İlçesi Yeşilyurt mahallesinde bulunan özel bir huzurevine yerleştiği öğrenildi.

ALZHEİMER HASTALIĞINA YAKALANMIŞTI

77 yasındaki Kont'un cesedi huzurevleri yetkilileri tarafından kaldığı odasında bulundu. Kurum yetkilileri bunun üzerine olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kont'un cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, duayen tiyatrocu Ercan Kont 2 yıl önce alzheimer hastalığına yakalandığını duyurmuştu.

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Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti
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