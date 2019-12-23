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Ünlü futbolcu ve oğlu 'nın eğlenceli anları!

Futbolcu dün ailesiyle yemeğe çıktı. Bir mekânda yemek yiyen aile, geceden eğlenceli anları paylaştı. Arda Turan, 12 Mart 2018'de 'la nikah masasına oturmuştu. Çift 26 Ekim'de de oğulları 'yı kucağına almıştı. Şimdilerde bir yaşını geçen minik Hamza Arda'nın babasıyla eğlenceli anları gündeme bomba gibi düştü. Baba oğulun videosunu Aslıhan Doğan Turan çekti. 'nın babasının ‘pizza sever misin’ sorusuna ‘pizza’ cevabını vermesi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 15:18
Ünlü futbolcu Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları!

Arda Turan ile Aslıhan Doğan 12 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Çift 26 Ekim'de de oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Ünlü futbolcu, dün ailesiyle birlikte akşam yemeğine çıktı. Bir mekânda yemek yiyen aile geceden eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı. Arda ve Hamza'nın videosunu Aslıhan Doğan Turan çekti. Küçük Hamza'nın babasının 'pizza sever misin' sorusuna 'pizza' cevabını vermesi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

HAMZA ARDA'YA KARDEŞ GELİYOR

Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor. Aslıhan Turan beş aylık hamile. Çocukları çok sevdiklerini her fırsatta söyleyen çift , 'Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz." demişti.

Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları

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Ünlü futbolcu Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları!
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