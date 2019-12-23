Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 23 Aralık 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Aralık 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 23 Aralık 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yengeç burcu yıllık" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 ARALIK 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Chiron 90'lığı; dünyanın her köşesinde sisteme dair başkaldırıları gündeme getirebilir. Özelikle Akdeniz ve Yunanistan daha çok konuşulan günlerinden geçerken, Neptün Balık burcunun kalbinde hareket ederken ani sağlık sorunu olan siyasetçiler gündemi değiştirebilir.

Koç: Bugün uzun zamandır görüşmediğin insanlarla karşılaşabilir ya da haber alabilirsin. Bu insanlarla ilgili geçmişte kalan sıkıntılar tekrar gündemine gelip canını sıkabilir. Geçmiş tecrübelerin her ne kadar sana kötü anıları çağrıştırsa da kendini germenin sana bir faydası olmadığını görüyorsun.

Boğa: Bir süredir aklında olan ev değişikliği için bugün bir adım atabilir, yakın çevrene bu konuyu açabilirsin. Maddi durumun şu an yeterli olmasa da harcama yapmayı göze alıp, ailenden maddi anlamda destek bekleyebilirsin.

İkizler: Bugün 05:25 - 18:34 saatleri arasında Ay Boşlukta hareket edecek. Bugün sakin kalmayı tercih edebilir, değişken ruh halini kendi içinde yaşamak isteyebilirsin. Kaygılı ruh halin bugün yaptığın işlere yansıyabilir, iş yerinde hata yapman söz konusu olabilir.