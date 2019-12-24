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Bir anne daha ’da evladına kavuştu

ekranlarında yayınlanan ’da programında bir anne daha evladına kavuştu. 2 yaşındaki çocuğunu 1 aydır göremeyen annenin gözyaşları dinerek yüzü güldü.

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 24.12.2019 20:39 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 21:23
Bir anne daha Esra Erol’da evladına kavuştu

, 2 yaşındaki çocuğunu 1 aydır göremediği söyleyerek 'dan yardım istedi. Beyazıt, 1 ay önce eşi Serkan Beyazıt'ın kendisini arabadan atarak otobanda yolun kenarında bıraktığını ve 2 yaşındaki çocuğuyla oradan uzaklaştığını ileri sürerek gözyaşlarına boğuldu. 4 yıllık evliliklerinde hem psikolojik hem fiziki şiddete maruz kaldığını iddia eden Beyazıt, "Ailesi beni hiçbir zaman istemedi, eşim beni ailesinin yanında her zaman ezdi" dedi. Beyazıt, 2 yaşındaki çocuğunun anneye ihtiyacı olduğunu söyleyerek geçici velayetin kendisine verilmesini istedi.

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Bir anne daha Esra Erol’da evladına kavuştu
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