Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş’ın boşanmalarının nedeni yasak aşk mı? Işın Karaca Can Yapıcıoğlu ile aşk mı yaşıyor!

Üç yıl evli kaldığı Tuğrul Odabaş'tan geçen ay boşanan ve "Neden boşandığımızı bilmiyorum" tepkisiyle karşılaşan şarkıcı Işın Karaca ile ilgili magazin programında ekrana getirilen iddia hayranlarını şaşırttı.

YASAK AŞK YÜZÜNDEN Mİ BİTTİ?

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; Kasım'da Tuğrul Odabaş'la 3 yıllık evliliğini bitiren Işın Karaca hakkında şok iddia! Işın Karaca'nın geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda müzisyen ve organizatör Can Yapıcıoğlu ile sarmaş dolaş görüntülendiğini öne sürüp evliliğin yasak aşk yüzünden bittiğini ima etti.