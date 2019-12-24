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: ‘Ölümü değil evladımı düşündüm'

’de Beni Bırakma dizisinde rol alan , meme kanserine yakalandı. 11 gün kalan oyuncu, “Hastalığımı öğrenince öleceğimi değil, kızıma ne olacağını düşündüm” dedi

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN Günaydın
Giriş Tarihi: 24.12.2019
Keiko Belir Yarar: ‘Ölümü değil evladımı düşündüm'

'KIZIM DAHA ÇOK KÜÇÜK'
ATV'NİN günlük dizisi Beni Bırakma'da Esin karakterini canlandıran Keiko Belir Yarar, geçtiğimiz ay meme kanserine yakalandığını öğrendi. Bir kız annesi oyuncu, yaşadıklarını anlattı: "Şoke oldum. Öleceğimi değil, evladıma ne olacağını düşündüm. O daha çok küçük."

'İYİLEŞİP SETE DÖNECEĞİM'
"11 GÜN acil serviste kaldım. 12'nci gün yataktan kalkabildim. Zordu, hâlâ da zor ama geçecek. Kızımın kokusu, en büyük sakinleştiricim. Dizi ekibi de hep yanımdaydı. 'Ne zaman kendini hazır hissedersen gel' diyerek iyileşip sete gideceğim umudunu verdiler bana."

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Keiko Belir Yarar: ‘Ölümü değil evladımı düşündüm'
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