‘Sezen, cesur bir ruh’

Deniz Seki, 'Biraz Sezen, biraz ben Deniz Seki' konsept konser turnesinin ilk turunu tamamladı. Önceki akşam İzmit Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi'nde sahneye çıkan Seki, Sezen Aksu'nun kulaklarını çınlattı: "Bazı insanlar vardır; başka ruhlara ve bedenlere şifa olabilmek için bütün yükü kendi üstlerine çekerler. Bu ruhlar cesur ruhlardır; başkalarının dertlerini dinleyerek, onları iyileştirmeye çalışırlar. Sezen de öyle, şifacı bir kadın. En zor günlerimde yazdığı mektuptaki bir cümlesiyle öyle ışık oldu ki."