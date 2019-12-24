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Tiyatro oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

'da huzurevinde 77 yaşında vefat eden tiyatro oyuncusu 'un cenazesi toprağa verildi.

AA Günaydın
Giriş Tarihi: 24.12.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 16:54
Tiyatro oyuncusu Ercan Kont son yolculuğuna uğurlandı

Kont için Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Burhanettin Bulut, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, eski milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aile bireyleri, tiyatrocular ve sanatçının sevenlerinin katıldığı törende, merhum Kont'un sanatçı kişiliği anlatıldı.

Kont'un cenazesi törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünden emekli olan Kont, bir süredir kaldığı merkez Seyhan ilçesindeki huzurevinde dün vefat etmişti. Kont, bir televizyon programında okuduğu "Cinnet" şiiriyle de biliniyordu.

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Tiyatro oyuncusu Ercan Kont son yolculuğuna uğurlandı
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