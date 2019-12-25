Çekyat Selim

BUGÜN NELER OLDU

AHMET Kural, Murat Cemcir'le başrolünü paylaştığı Baba Parası filminde izleyiciyi ters köşeye yatıracak! Taksici Selim karakteri için takma diş takıp dişlek olan Kural; tuhaf dövmeleri, peruğu ve göbeğiyle herkesi şaşırtacak. Oyuncu; sadece görüntüsüyle değil, Kıbrıs şivesiyle de alışılmışın dışına çıkacak.SELÇUK Aydemir'in yazıp yönettiği filmin en komik anlarından biri de; Kural'ın şortu ve kırmızı çoraplarıyla çekyatta uzandığı sahneler olacak. Ünlü oyuncu; hem aksiyon yüklü çekimlerdeki performansıyla, hem de taksici Selim'in değişken hallerini yansıtmasıyla film boyunca izleyiciyi şaşırtacak.BABA Parası filmi, aynı zamanda Hollywood aksiyonlarına da gönderme yapıyor. Filmin kahramanları, kovalamaca sahnelerini spor arabalarla değil, 500T güzergahında çalışan bir halk otobüsüyle yapıyor.