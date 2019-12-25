Erkek adam eski karısına bakar

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rkek adam eski karısına bakar'Ben çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam, boşandığım kadına neden para vereyim? gidecek, benim verdiğim parayı başka adamla yiyecek!'HÜLYA Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ünlü yıldıza; eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun nafakayla ilgili söylediği "Boşandığım kadına neden para vereyim? Gidecek o parayı başkasıyla yiyecek" sözü soruldu. Avşar, eski eşini hem haklı, hem haksız buldu:"ANNENİN paraya ihtiyacı varsa ama babası sadece çocuğa bakıyorsa, çocuk mutsuz olur. Onu mutlu etmek için, erkek olsam anneye de para veririm. Erkek; kadının ihtiyacı varsa ona para vermeli. İhtiyacı yoksa, zaten kadın para istemez."