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Erkek adam eski karısına bakar

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Erkek adam eski karısına bakar
HÜLYA AVŞAR
Erkek adam eski karısına bakar

KAYA ÇİLİNGİROĞLU
'Ben çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam, boşandığım kadına neden para vereyim? gidecek, benim verdiğim parayı başka adamla yiyecek!'

'HAKLI VE HAKSIZ TARAFI VAR'
HÜLYA Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ünlü yıldıza; eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun nafakayla ilgili söylediği "Boşandığım kadına neden para vereyim? Gidecek o parayı başkasıyla yiyecek" sözü soruldu. Avşar, eski eşini hem haklı, hem haksız buldu:

'İHTİYACI OLMASA İSTEMEZ'
"ANNENİN paraya ihtiyacı varsa ama babası sadece çocuğa bakıyorsa, çocuk mutsuz olur. Onu mutlu etmek için, erkek olsam anneye de para veririm. Erkek; kadının ihtiyacı varsa ona para vermeli. İhtiyacı yoksa, zaten kadın para istemez."
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Erkek adam eski karısına bakar
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