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Kayı Obası’nda dengeler değişiyor

'nin iddialı dizisi yeni bölümüyle ekrana geliyor. Bu bölümde; Osman ile Yannis'in gizli mekandaki buluşması nasıl sonuçlar doğuracak? Osman, 'yı bulabilecek mi?

Giriş Tarihi: 25.12.2019
Kuruluş Osman Kayı Obası’nda dengeler değişiyor
Osman, Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını kapatmıştır. Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekana gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracak? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecek? atv 20.00
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Kuruluş Osman Kayı Obası’nda dengeler değişiyor
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