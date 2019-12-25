Nijerya Kraliçesi İstanbul’a geldi

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Nijerya Kraliçesi Zaynab Otiti Obanor, yakın dostu Demet Sabancı Çetindoğan'ı ziyaret etmek amacıyla İstanbul'a geldi. Kraliçe ayrıca Türkiye ile Afrika iş dünyası arasındaki stratejik şirketleri geliştirmenin yollarını tartışmak, önemli alanları vurgulamak üzere farklı sektörlerin liderleriyle de İstanbul'da görüştü. Birçok kıtanın merkez noktasını Türkiye olarak gördüğünü söyleyen Kraliçe Zaynab Otiti Obanor, "Türkiye ve Afrika arasındaki stratejik iş birliğinin sadece ticaret yoluyla değil, aynı zamanda eğitim ve kültürel değişimlerle de olduğuna inanıyorum. Birlikte çok şey başarabiliriz" diye konuştu.