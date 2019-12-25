Nuri Alço'nun Fulden Uras'ın anneannesiyle evli olduğu ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Fulden Uras, bu yaşına kadar sadece bir evlilik yaptığını söyleyen Nuri Alço'nun 45 yıl önce anneannesiyle evli olduğunu ancak bunu yıllardır sakladığını söyledi. Uras, Nuri Alço ile anneannesinin nikah fotoğraflarını da yayınladı.

"NURİ ALÇO VE ANNEANNEM 10 YIL EVLİ KALDI"

Nuri Alço'nun bilinmeyen evliliğini 45 yıl sonra ortaya çıkaran Fulden Uras, 2 Sayfa programına telefonla bağlanarak şunları anlattı: "Benim anneannemin hayat görüşü çok açık. O yıllarda mavi gelinlik giyecek kadar modern biriydi. Ne kadar evli kaldıklarını bilmiyorum ama yaklaşık 10 sene evli kaldıklarını tahmin ediyorum."