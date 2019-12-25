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'nun Fulden Uras'ın anneannesiyle evli olduğu ortaya çıktı!

Bu yaşına kadar sadece 1 evlilik yaptığını söyleyen 'nun şarkıcı Fulden Uras'ın anneannesiyle 10 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Magazin programına telefonla bağlanarak tüm gerçekleri anlatan Fulden Uras, Nuri Alço ile anneannesinin nikah fotoğraflarını da canlı yayında yayınlattı.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 14:42
Nuri Alço'nun Fulden Uras'ın anneannesiyle evli olduğu ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Fulden Uras, bu yaşına kadar sadece bir evlilik yaptığını söyleyen 'nun 45 yıl önce anneannesiyle evli olduğunu ancak bunu yıllardır sakladığını söyledi. Uras, Nuri Alço ile anneannesinin nikah fotoğraflarını da yayınladı.

"NURİ ALÇO VE ANNEANNEM 10 YIL EVLİ KALDI"

Nuri Alço'nun bilinmeyen evliliğini 45 yıl sonra ortaya çıkaran Fulden Uras, 2 Sayfa programına telefonla bağlanarak şunları anlattı: "Benim anneannemin hayat görüşü çok açık. O yıllarda mavi gelinlik giyecek kadar modern biriydi. Ne kadar evli kaldıklarını bilmiyorum ama yaklaşık 10 sene evli kaldıklarını tahmin ediyorum."

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Nuri Alço'nun Fulden Uras'ın anneannesiyle evli olduğu ortaya çıktı!
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