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Üşüyen çocuklara mont aldı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Üşüyen çocuklara mont aldı
Oyuncu Eda Ece, Etiler trafiğinde seyir halindeyken kağıt toplayarak geçimini sağlayan Kader adlı küçük bir kızla tanıştı. Kader'in "Ailemin durumu kötü, üşüyoruz" sözlerine dayanamayan Ece, ailesinden izin alıp Kader ve abisini mağazaya götürüp mont aldı. Güzel oyuncu, ailesine de para yardımı yaptıktan sonra kağıda telefon numarasını yazıp Kader'e verdi. Gazetecilerin etrafını sarması üzerine şaşıran oyuncu, yaptığı yardımın haber olmasından rahatsız oldu. Ece, "Yardımları gizli yaparım ama bastınız beni" dedi. Ece, Kader'in isteği üzerine onunla birlikte poz verdi.
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Üşüyen çocuklara mont aldı
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