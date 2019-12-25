Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 25 Aralık 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Aralık 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Aralık 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Başak burcu yıllık" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Dünya diplomatik bir sıkışmadan geçiyor diyor tarihte az rastlanan astrolojik kavuşumlar. Ayrıca bugün Merkür-Mars kontağı; dünyanın en önemli boğazlarında güç savaşlarının da başlayabileceğini işaret ediyor.

Koç: Bugün 13:16'dan yarın 23:45'e kadar Ay Boşlukta hareket edecek. Planlarının hemen gerçekleşmemesi seni aceleci bir ruh haline sokabilir, acele etmezsen mutlu şeyler duyman olası. Haberler var!

Boğa: Kader bugün kapılarını senin için açıyor; unuttum artık olmaz dediğin iş teklifi yeniden sahneleri şenlendiriyor. Aynı senin gibi… Yeni iş arayışında olan bir Boğa burcuysan, görüştüğün yerden sana gelen geri dönüş ayaklarını yerden kesebilir.

İkizler: Bugün 13:16'dan yarın 23:45'e kadar Ay Boşlukta hareket edecek. Bir süredir telaşlı olduğun bir meselen bugün sonunda çözülüyor. Eğer ailede baba ya da önem verdiğin bir kişin sağlık sonuçlarını bekliyorsan güzel haberler alman söz konusu.