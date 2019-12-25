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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük 25 Aralık 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji konusunda hiç şüphesiz akıllara gelen tek isim Zeynep Turan ile 25 Aralık 2019 Çarşamba için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' mahlası ile de tanımış olduğu Zeynep Turan, hafta ortasında da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyecek? İşte, Astroloji ile 25 Aralık 2019 Çarşamba için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:55
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 25 Aralık 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Aralık 2019 Çarşamba günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Aralık 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Başak burcu yıllık" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Dünya diplomatik bir sıkışmadan geçiyor diyor tarihte az rastlanan astrolojik kavuşumlar. Ayrıca bugün Merkür-Mars kontağı; dünyanın en önemli boğazlarında güç savaşlarının da başlayabileceğini işaret ediyor.

Koç: Bugün 13:16'dan yarın 23:45'e kadar Ay Boşlukta hareket edecek. Planlarının hemen gerçekleşmemesi seni aceleci bir ruh haline sokabilir, acele etmezsen mutlu şeyler duyman olası. Haberler var!

Boğa: Kader bugün kapılarını senin için açıyor; unuttum artık olmaz dediğin iş teklifi yeniden sahneleri şenlendiriyor. Aynı senin gibi… Yeni iş arayışında olan bir Boğa burcuysan, görüştüğün yerden sana gelen geri dönüş ayaklarını yerden kesebilir.

İkizler: Bugün 13:16'dan yarın 23:45'e kadar Ay Boşlukta hareket edecek. Bir süredir telaşlı olduğun bir meselen bugün sonunda çözülüyor. Eğer ailede baba ya da önem verdiğin bir kişin sağlık sonuçlarını bekliyorsan güzel haberler alman söz konusu.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 25 Aralık 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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