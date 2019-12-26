Haberler > Günaydın Haberleri > Damla Ersubaşı önce küfür etti sonra... Takipçisinin mesajıyla çılgına döndü!

önce küfür etti sonra... Takipçisinin mesajıyla çılgına döndü!

'nın 9 aylık hamileyken eşi Mustafa Can Kesler'in ihanetine uğradığı iddia edilmişti. 7 Aralık'ta ikinci kez anne olan Damla Ersubaşı, zor günleri geride bıraktı. Dün eşi ile evlilik yıl dönümünü kutlayan oyuncu, bir takipçisinin mesajıyla çılgına döndü. Ersubaşı 'Önce hazmet' diyen takipçisine küfür ile karşılık verdi. Damla Ersubaşı daha sonra sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklama yayınladı. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 13:07
Damla Ersubaşı önce küfür etti sonra... Takipçisinin mesajıyla çılgına döndü!

Hamileliğin son günlerinde eşi başka bir kadınla samimi şekilde görüntülenen oyuncu , eşinin affettiği için kendisini eleştiren takipçisine küfür ederek cevap verdi. Gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan Subaşı, "Hamileydim acımadınız, herkes üslubunun karşılığını alır" dedi.
ÖNCE KÜFÜR ETTİ SONRA KENDİNİ SAVUNDU
Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, ikinci bebeğine hamileyken eşinin ihanetiyle sarsıldı. Hamileliğinin son günlerde eşinin bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan oyuncu, evliliğine ikinci şansı verdi. Eşini affettiği için eleştirilen oyuncu, bir takipçisine küfür etti. Tepki mesajlarından sonra açıklama yapan Subaşı, kendisini savundu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Damla Ersubaşı önce küfür etti sonra... Takipçisinin mesajıyla çılgına döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN