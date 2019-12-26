Damla Ersubaşı önce küfür etti sonra... Takipçisinin mesajıyla çılgına döndü!

Hamileliğin son günlerinde eşi başka bir kadınla samimi şekilde görüntülenen oyuncu Damla Ersubaşı, eşinin affettiği için kendisini eleştiren takipçisine küfür ederek cevap verdi. Gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan Subaşı, "Hamileydim acımadınız, herkes üslubunun karşılığını alır" dedi.

ÖNCE KÜFÜR ETTİ SONRA KENDİNİ SAVUNDU

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, ikinci bebeğine hamileyken eşinin ihanetiyle sarsıldı. Hamileliğinin son günlerde eşinin bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan oyuncu, evliliğine ikinci şansı verdi. Eşini affettiği için eleştirilen oyuncu, bir takipçisine küfür etti. Tepki mesajlarından sonra açıklama yapan Subaşı, kendisini savundu.