İstanbul’da yıldızlar geçidi

İstanbul'da Anadolu yakasının gözde konser mekanlarından Bostancı Gösteri Merkezi bugüne dek sayısız sanatçıya ve unutulmaz performanslara ev sahipliği yaptı. Atlantis Yapım 2020 yılında Türkiye'nin tanıdığı birbirinden güçlü isimleri, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleri ile bir araya getirecek.

MÜZİKSEVERLERLE BULUŞACAKLAR

Ocak ayının yıldızı Şebnem Ferah'tan sonra 23 Şubat'ta Nil Karaibrahimgil, 28 Şubat'ta Pinhani müzikseverlerle buluşacak. 8 Mart'ta Haluk Levent'in sahne alacağı, 11 Nisan tarihinde MFÖ ile baharı karşılayacak Atlantis Yapım Konserleri 17 Nisan tarihinde Selda Bağcan Senfonik konser ile devam edecek.