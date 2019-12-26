Kılıç, cyrano de bergerac oldu

BUGÜN NELER OLDU

Ekranların sevilen oyuncusu Orhan Kılıç, 'Cyrano De Bergerac' ile tiyatro sahnesinde seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda yine Tiyatro Keyfi'nde Kemal Başar ile Ted Bundy'yi oynayan Orhan Kılıç, bu kez Cyrano De Bergerac'ı canlandıracak. Hakkı Ergök'ün Edmond Rostand'ın eserinden yola çıkarak yazdığı, Kemal Başar'ın sahneye koyduğu rock kabare tarzındaki acıklı komedide Kılıç'a Dilhan Aras ve Demircan Kaçel eşlik ediyor. Oyun, 10 Ocak'ta Bahariye'deki Tiyatro Ak'la Kara'da prömiyer yapacak.