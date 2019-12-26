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’in afişi görücüye çıktı

Giriş Tarihi: 26.12.2019
‘Maceracı Yüzgeçler’in afişi görücüye çıktı
Minikaçocuk ekranlarında yayına başladığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen çizgi dizi 'Maceracı Yüzgeçler', uzun metraj filmi 'Büyük Gösteri' ile 24 Ocak'ta çocukların karşısına çıkacak. Filmin afiş çalışması ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Animasyon Stüdyosu Imaginite tarafından tasarlanan afiş, film hakkında eğlenceli ipuçları barındırıyor. Mithat Gökçe'nin yönettiği filmin senaryosu, çocuk animasyon sektörünün deneyimli ve başarılı ismi Arzu Demirel Birinci'ye ait. Eşsiz güzellikteki İstanbul Boğazı'nı, Kız Kulesi'ni, simit yiyen martıları sıklıkla görebileceğimiz bu neşeli hikayede; kahramanımız Biba, Çupa, Babu, Tuti, Taka Hamsi, Alesta, Tropi'nin dünyasına dalacaksınız.
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‘Maceracı Yüzgeçler’in afişi görücüye çıktı
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