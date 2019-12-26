‘Maceracı Yüzgeçler’in afişi görücüye çıktı

Minikaçocuk
ekranlarında
yayına başladığı
ilk günden
itibaren
ilgiyle takip
edilen çizgi
dizi 'Maceracı
Yüzgeçler',
uzun metraj
filmi 'Büyük
Gösteri' ile
24 Ocak'ta
çocukların
karşısına
çıkacak.
Filmin afiş
çalışması ise
geçtiğimiz
günlerde tamamlandı. Animasyon
Stüdyosu Imaginite
tarafından tasarlanan afiş,
film hakkında eğlenceli ipuçları
barındırıyor.
Mithat
Gökçe'nin
yönettiği filmin
senaryosu,
çocuk
animasyon
sektörünün
deneyimli ve
başarılı ismi
Arzu Demirel
Birinci'ye
ait. Eşsiz
güzellikteki
İstanbul
Boğazı'nı,
Kız Kulesi'ni,
simit
yiyen martıları
sıklıkla
görebileceğimiz
bu neşeli hikayede; kahramanımız
Biba, Çupa, Babu,
Tuti, Taka Hamsi, Alesta,
Tropi'nin dünyasına dalacaksınız.