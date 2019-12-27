2020’de blazer ceketler karelı pantolonlar çok gözde

Günümüzde erkekler de sosyal medyada stillerini öne çıkaran paylaşımlar yapmaya başladı. Bu durumla birlikte artık erkekler de kadınlar kadar sezon trendlerine göre alışveriş yapıyor. Ünlü smokin terzisi Levon Kordonciyan, 2020 yılının erkek modası hakkında bilgi verdi:
■ 2020'de blazer ceketler, büyük
kareli ve balıksırtı ceketler çok ön
planda. Nefti yeşil ve bordo ceketleri,
kareli pantolonları ve diz altı paltoları
da sıkça göreceğiz.
■ Ayakkabı modellerinde;
nubuk ve deri üzerindeki toka
ve püskül aksesuarlar dikkat
çekiyor.
■ Kol düğmeleri, kravat
iğneleri, gömlek yaka vidası
ve yelek köstekleri, bu senenin
olmazsa olmazı. Rengarenk
pantolon askıları da
erkekler üzerinde çok görebileceğimiz
aksesuarlardan.
Bu aksesuarlara kordonciyanvitrini.
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ulaşabilirsiniz.