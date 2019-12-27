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2020’de blazer ceketler karelı pantolonlar çok gözde

Giriş Tarihi: 27.12.2019
2020’de blazer ceketler karelı pantolonlar çok gözde
Günümüzde erkekler de sosyal medyada stillerini öne çıkaran paylaşımlar yapmaya başladı. Bu durumla birlikte artık erkekler de kadınlar kadar sezon trendlerine göre alışveriş yapıyor. Ünlü smokin terzisi Levon Kordonciyan, 2020 yılının erkek modası hakkında bilgi verdi: ■ 2020'de blazer ceketler, büyük kareli ve balıksırtı ceketler çok ön planda. Nefti yeşil ve bordo ceketleri, kareli pantolonları ve diz altı paltoları da sıkça göreceğiz. ■ Ayakkabı modellerinde; nubuk ve deri üzerindeki toka ve püskül aksesuarlar dikkat çekiyor. ■ Kol düğmeleri, kravat iğneleri, gömlek yaka vidası ve yelek köstekleri, bu senenin olmazsa olmazı. Rengarenk pantolon askıları da erkekler üzerinde çok görebileceğimiz aksesuarlardan. Bu aksesuarlara kordonciyanvitrini. com adresinden ulaşabilirsiniz.
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2020’de blazer ceketler karelı pantolonlar çok gözde
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