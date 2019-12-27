2020’de blazer ceketler karelı pantolonlar çok gözde

BUGÜN NELER OLDU

Günümüzde erkekler de sosyal medyada stillerini öne çıkaran paylaşımlar yapmaya başladı. Bu durumla birlikte artık erkekler de kadınlar kadar sezon trendlerine göre alışveriş yapıyor. Ünlü smokin terzisi Levon Kordonciyan, 2020 yılının erkek modası hakkında bilgi verdi:■ 2020'de blazer ceketler, büyükkareli ve balıksırtı ceketler çok önplanda. Nefti yeşil ve bordo ceketleri,kareli pantolonları ve diz altı paltolarıda sıkça göreceğiz.■ Ayakkabı modellerinde;nubuk ve deri üzerindeki tokave püskül aksesuarlar dikkatçekiyor.■ Kol düğmeleri, kravatiğneleri, gömlek yaka vidasıve yelek köstekleri, bu seneninolmazsa olmazı. Rengarenkpantolon askıları daerkekler üzerinde çok görebileceğimizaksesuarlardan.Bu aksesuarlara kordonciyanvitrini.com adresindenulaşabilirsiniz.