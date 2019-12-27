Aleyna Tilki'den "canım ben" pozu

Aleyna Tilki şaşırtmaya devam ediyor bu sefer. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine çok konuşulacak gibi görünüyor. Genç şarkıcının paylaşımı binlerce beğeni alırken, bazı takipçileri verdiği poza tepki gösterdi. 60 binin üzerinde beğeni alırken, bazı takipçileri de verdiği poza tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 27.12.2019 23:29Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 23:31
Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirecek gibi görünüyor.