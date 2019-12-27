Haberler > Günaydın Haberleri > Aleyna Tilki'den "canım ben" pozu

'den "canım ben" pozu

şaşırtmaya devam ediyor bu sefer. hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine çok konuşulacak gibi görünüyor. Genç şarkıcının paylaşımı binlerce beğeni alırken, bazı takipçileri verdiği poza tepki gösterdi. 60 binin üzerinde beğeni alırken, bazı takipçileri de verdiği poza tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 23:29 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 23:31
Aleyna Tilki'den canım ben pozu

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmeyen , hesabından yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirecek gibi görünüyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aleyna Tilki'den "canım ben" pozu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN