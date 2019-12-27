Başak kadınına kıtap koç erkeğıne cüzdan alın

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kadınına kıtap koç erkeğıne cüzdan alın

ZEYNEP TURAN ZEYNEP TURAN Günaydın
Giriş Tarihi: 27.12.2019
Yılbaşına sayılı günler kala hâlâ sevdiklerinize ne alacağınıza karar vermediyseniz burçlarına göre seçimler yapabilirsiniz. İşte 12 burca uygun hediyeler:

KOÇ:
Gündelik hayatlarında konfora ve rahatlığa önem verirler. Genel olarak kıyafet hediye edilmesinden hoşlanırlar. Koç kadınına spor malzemeleri, rahat kıyafetler ya da modern şallar hediye edebilirsiniz. Koç erkeği ise değerli taşlardan yapılmış tespih, cüzdan gibi hediyeleri beğenir.

BOĞA:
Kendilerini ifade eden klasikleşmiş hediyeleri beğenirler. Vücut losyonu, parfüm, ruj, şık bir saat ve deri bir cüzdana hayır demezler.

İKİZLER:
Oldukça sosyal ve iletişimi güçlü olan İkizler, yeniliğe de bir o kadar açıktır. İşin açıkçası onlara almak isteyeceğiniz hediye yelpazesi de bir o kadar geniştir. Bir İkizler'e telefon veya tablet alabilirsiniz.

YENGEÇ:
Manevi duygulara önem veren Yengeç burçları, aile, arkadaşlık bağlarına da oldukça önem verirler. Biraz daha klasik şeylerden hoşlanan Yengeç burcu kadınına inci kolye takılar alabilir ya da fotoğraf albümü hediye edebilirsiniz.

ASLAN:
Aslan burcuna verilecek hediye dikkat çekici olmalıdır. Kaliteli, lüks hediyelerle onun gönlünü bir kez daha fethedebilirsiniz. Sevdiğiniz kişi bir Aslan kadınıysa; kristal kolyelere, orkide gibi pahalı çiçeklere ya da tasarım çantalara bayılacaktır.

BAŞAK:
Detaylara önem verirler ancak bir o kadar da sadelikten hoşlanırlar. Gereksiz masraflardan, abartılı hediyelerden hoşlanmazlar. Bir Başak'a sevdiği yazarın kitabını hediye edebilirsiniz.

TERAZİ:
Yaşamın her alanına, her detaya geniş bir estetik algısıyla bakar Terazi burçları. Terazi burcu kadınına renkli makyaj ve cilt bakım malzemeleri, kokulu duş seti alabilirsiniz. Erkeğine ise onu yansıtacak bir kıyafet ya da ayakkabı hediye edebilirsiniz.

AKREP:
Kırmızı ve siyah rengi sevdiklerini göz önünde bulundurun. Bu renklerde alacağınız bir gömlek ya da gösterişli bir çiçek onu mutlu edecektir.

YAY:
Yay burçları keşfetmeyi, seyahat etmeyi, farklı kültürler görmeyi ve öğrenmeyi çok severler. Sevdiğiniz bir Yay'sa, hep gidip görmek istediği yere bilet alıp rezervasyon yaptırabilirsiniz.

OĞLAK:
Tutumlu Oğlak burçlarına alınacak hediye uzun vadede işlerine yarayabilecek, kullanışlı şeyler olmalıdır. Koyu renkli rahat kıyafetler, parıltılı yaka iğnesi, dolma kalem onları çok mutlu edecektir.

KOVA:
Marjinal, kendine has, entelektüel Kova burçlarına alınacak hediyelerin orijinal olması önemlidir. Çünkü Kova burçları sahte görünümlü şeylerden hoşlanmazlar.

BALIK:
Balık burcu kadınına ayakkabı, çiçek kokulu parfümler, küçük ve zarif biblolar alınabilir. İnce düşünülmüş bir hediye de romantik Balık erkeğinin çok hoşuna gidecektir.

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Başak kadınına kıtap koç erkeğıne cüzdan alın
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