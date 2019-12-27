Başak kadınına kıtap koç erkeğıne cüzdan alın

Yılbaşına sayılı günler kala hâlâ sevdiklerinize ne alacağınıza karar vermediyseniz burçlarına göre seçimler yapabilirsiniz. İşte 12 burca uygun hediyeler:
KOÇ:
Gündelik hayatlarında
konfora ve rahatlığa önem verirler.
Genel olarak kıyafet hediye edilmesinden
hoşlanırlar. Koç kadınına spor
malzemeleri, rahat kıyafetler ya da modern
şallar hediye edebilirsiniz. Koç erkeği
ise değerli taşlardan yapılmış tespih,
cüzdan gibi hediyeleri beğenir.
BOĞA:
Kendilerini ifade eden
klasikleşmiş hediyeleri beğenirler.
Vücut losyonu, parfüm, ruj, şık bir
saat ve deri bir cüzdana hayır demezler.
İKİZLER:
Oldukça sosyal ve
iletişimi güçlü olan İkizler, yeniliğe
de bir o kadar açıktır. İşin açıkçası
onlara almak isteyeceğiniz hediye
yelpazesi de bir o kadar geniştir. Bir
İkizler'e telefon veya tablet alabilirsiniz.
YENGEÇ:
Manevi duygulara
önem veren Yengeç burçları, aile,
arkadaşlık bağlarına da oldukça
önem verirler. Biraz daha klasik
şeylerden hoşlanan Yengeç burcu
kadınına inci kolye takılar
alabilir ya da fotoğraf albümü
hediye edebilirsiniz.
ASLAN:
Aslan burcuna
verilecek hediye
dikkat çekici
olmalıdır. Kaliteli,
lüks hediyelerle onun gönlünü bir kez
daha fethedebilirsiniz. Sevdiğiniz kişi bir
Aslan kadınıysa; kristal kolyelere, orkide
gibi pahalı çiçeklere ya da tasarım çantalara
bayılacaktır.
BAŞAK:
Detaylara önem verirler
ancak bir o kadar da sadelikten
hoşlanırlar. Gereksiz masraflardan,
abartılı hediyelerden hoşlanmazlar.
Bir Başak'a sevdiği yazarın kitabını
hediye edebilirsiniz.
TERAZİ:
Yaşamın her alanına,
her detaya geniş bir estetik algısıyla
bakar Terazi burçları. Terazi burcu
kadınına renkli makyaj ve cilt bakım
malzemeleri, kokulu duş seti alabilirsiniz.
Erkeğine ise onu yansıtacak bir kıyafet ya
da ayakkabı hediye edebilirsiniz.
AKREP:
Kırmızı ve siyah rengi sevdiklerini
göz önünde bulundurun. Bu
renklerde alacağınız bir gömlek ya da
gösterişli bir çiçek onu mutlu edecektir.
YAY:
Yay burçları keşfetmeyi,
seyahat etmeyi, farklı kültürler
görmeyi ve öğrenmeyi çok severler.
Sevdiğiniz bir Yay'sa, hep gidip
görmek istediği yere bilet alıp
rezervasyon yaptırabilirsiniz.
OĞLAK:
Tutumlu Oğlak burçlarına
alınacak hediye uzun vadede
işlerine yarayabilecek, kullanışlı
şeyler olmalıdır. Koyu renkli rahat
kıyafetler, parıltılı yaka iğnesi,
dolma kalem onları çok mutlu
edecektir.
KOVA:
Marjinal, kendine
has, entelektüel Kova
burçlarına alınacak
hediyelerin orijinal
olması önemlidir. Çünkü
Kova burçları sahte
görünümlü şeylerden
hoşlanmazlar.
BALIK:
Balık burcu kadınına
ayakkabı, çiçek kokulu parfümler, küçük
ve zarif biblolar alınabilir. İnce düşünülmüş
bir hediye de romantik Balık
erkeğinin çok hoşuna gidecektir.