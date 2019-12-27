Başak kadınına kıtap koç erkeğıne cüzdan alın

BUGÜN NELER OLDU

YılbaşınaGündelik hayatlarındakonfora ve rahatlığa önem verirler.Genel olarak kıyafet hediye edilmesindenhoşlanırlar. Koç kadınına spormalzemeleri, rahat kıyafetler ya da modernşallar hediye edebilirsiniz. Koç erkeğiise değerli taşlardan yapılmış tespih,cüzdan gibi hediyeleri beğenir.Kendilerini ifade edenklasikleşmiş hediyeleri beğenirler.Vücut losyonu, parfüm, ruj, şık birsaat ve deri bir cüzdana hayır demezler.Oldukça sosyal veiletişimi güçlü olan İkizler, yeniliğede bir o kadar açıktır. İşin açıkçasıonlara almak isteyeceğiniz hediyeyelpazesi de bir o kadar geniştir. Birİkizler'e telefon veya tablet alabilirsiniz.Manevi duygularaönem veren Yengeç burçları, aile,arkadaşlık bağlarına da oldukçaönem verirler. Biraz daha klasikşeylerden hoşlanan Yengeç burcukadınına inci kolye takılaralabilir ya da fotoğraf albümühediye edebilirsiniz.Aslan burcunaverilecek hediyedikkat çekiciolmalıdır. Kaliteli,lüks hediyelerle onun gönlünü bir kezdaha fethedebilirsiniz. Sevdiğiniz kişi birAslan kadınıysa; kristal kolyelere, orkidegibi pahalı çiçeklere ya da tasarım çantalarabayılacaktır.Detaylara önem verirlerancak bir o kadar da sadeliktenhoşlanırlar. Gereksiz masraflardan,abartılı hediyelerden hoşlanmazlar.Bir Başak'a sevdiği yazarın kitabınıhediye edebilirsiniz.Yaşamın her alanına,her detaya geniş bir estetik algısıylabakar Terazi burçları. Terazi burcukadınına renkli makyaj ve cilt bakımmalzemeleri, kokulu duş seti alabilirsiniz.Erkeğine ise onu yansıtacak bir kıyafet yada ayakkabı hediye edebilirsiniz.Kırmızı ve siyah rengi sevdiklerinigöz önünde bulundurun. Burenklerde alacağınız bir gömlek ya dagösterişli bir çiçek onu mutlu edecektir.Yay burçları keşfetmeyi,seyahat etmeyi, farklı kültürlergörmeyi ve öğrenmeyi çok severler.Sevdiğiniz bir Yay'sa, hep gidipgörmek istediği yere bilet alıprezervasyon yaptırabilirsiniz.Tutumlu Oğlak burçlarınaalınacak hediye uzun vadedeişlerine yarayabilecek, kullanışlışeyler olmalıdır. Koyu renkli rahatkıyafetler, parıltılı yaka iğnesi,dolma kalem onları çok mutluedecektir.Marjinal, kendinehas, entelektüel Kovaburçlarına alınacakhediyelerin orijinalolması önemlidir. ÇünküKova burçları sahtegörünümlü şeylerdenhoşlanmazlar.Balık burcu kadınınaayakkabı, çiçek kokulu parfümler, küçükve zarif biblolar alınabilir. İnce düşünülmüşbir hediye de romantik Balıkerkeğinin çok hoşuna gidecektir.