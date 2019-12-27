BBC’den negatif haber bombardımanı Türkiye’ye operasyon çekiyorlar

BUGÜN NELER OLDU

BBCTürkçe, son yıllarda sürekli Türkiye'ye yönelik negatif habercilik yapıyor. Hatta apaçık operasyon çekmeye başladılar! Son olarak; BBC'de bir Suriyeli mülteciyle yapılan röportaj yayınlandı. Adam, mültecilere kötü davranıldığını söyleyip Türkiye'yi yerin dibine soktu!Suriyeli mülteci, ülkesine zorla geri yollandığını ama kaçak olarak Türkiye'ye geri döndüğünü söyledi! BBC ekibi ise "Madem kötü bir ülke, neden döndün?" diye sormadı. Nasıl oluyorsa BBC; 4 milyon Suriyeli içinde Türkiye'yi kötüleyen göçmeni buluyor.