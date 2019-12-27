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’den negatif haber bombardımanı ’ye operasyon çekiyorlar

Türkçe, sanki ülkemizde hiç iyi şeyler olmuyormuş gibi, buram buram algı kokan haberlere imza atıyor. Objektiflikten uzak, tek yönlü haberlerle amaçları belli: ’ye operasyon çekmek

MEVLÜT TEZEL Günaydın
Giriş Tarihi: 27.12.2019
BBC’den negatif haber bombardımanı Türkiye’ye operasyon çekiyorlar
YERİN DİBİNE SOKTU
BBC Türkçe, son yıllarda sürekli Türkiye'ye yönelik negatif habercilik yapıyor. Hatta apaçık operasyon çekmeye başladılar! Son olarak; BBC'de bir Suriyeli mülteciyle yapılan röportaj yayınlandı. Adam, mültecilere kötü davranıldığını söyleyip Türkiye'yi yerin dibine soktu!

NEDEN SORMADINIZ?
Suriyeli mülteci, ülkesine zorla geri yollandığını ama kaçak olarak Türkiye'ye geri döndüğünü söyledi! BBC ekibi ise "Madem kötü bir ülke, neden döndün?" diye sormadı. Nasıl oluyorsa BBC; 4 milyon Suriyeli içinde Türkiye'yi kötüleyen göçmeni buluyor.
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BBC’den negatif haber bombardımanı Türkiye’ye operasyon çekiyorlar
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