Berkay, Almanya’yı salladı

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü popçu Berkay, önceki akşam Almanya'nın Munih kentinde konser verdi. Munih'in ünlü gösteri ve eğlence salonu Zenith Halle'de gerçekleşen konserde Berkay, yaklaşık beş bin kişiye sevilen şarkılarını söyledi. 9 kişilik orkestrası ve dansçılarıyla sahneye çıkan Berkay'ın, eski ve yeni albümlerinde seslendirdiği parçalarına hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti. Bir ara ışıkları açtıran Berkay, "Kimler gelmiş bakayım?" diye sordu. Ünlü şarkıcının bu sorusuna hayranları çığlıklarla karşılık verdi.