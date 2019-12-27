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'ın başrol oyuncusu tanıtımında!

'ye ait olan yeni yerli araç Başkan Erdoğan'ın da katıldığı görkemli bir törenle tanıtılıyor. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği ilk yerli otomobilin tanıtımında çok sürpriz bir isim de vardı. 'ın yıldızı ilk yerli otomobilin tanıtımına katıldı. Tanıtıma katılan Burak Özçivit, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 15:42
Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit yerli otomobil tanıtımında!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden otomobilin ön gösterim versiyonunu Türkiye'yle buluşturacak.

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit yerli otomobil tanıtımında!

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetle tanıtılacak yerli otomobili görmeye gelenler arasında Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de vardı.

Tanıtıma katılan Burak Özçivit, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan'dan Yerli Otomobil tanıtım töreninde önemli açıklamalar

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Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit yerli otomobil tanıtımında!
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