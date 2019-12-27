Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden otomobilin ön gösterim versiyonunu Türkiye'yle buluşturacak.

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit yerli otomobil tanıtımında!

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetle tanıtılacak yerli otomobili görmeye gelenler arasında Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de vardı.

Tanıtıma katılan Burak Özçivit, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.