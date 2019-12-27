Motosikletimin altında kaldım minibüs şoföründen şikayetçiyim

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü oyuncu Burak Topaloğlu, 8 Kasım günü İstanbul Beşiktaş'ta motosikletiyle seyir halindeydi. Dolmabahçe istikametine doğru yol alan Topaloğlu, trafiğin sıkışık olduğu bir yerde orta şeritte ilerliyordu. Tam bu sırada bir minibüs şoförü, Topaloğlu'nun kullanmış olduğu motosiklete çarptı ve genç oyuncu yere düştü. Ardından motosiklet, genç oyuncunun ayaklarına çarptı. Kaza sonrası Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürülen genç oyuncunun tedavisi yapıldı. Topaloğlu, kendisine çarparak yaralayan minibüs şoföründen şikayetçi oldu.55 yaşındaki şoför Şamil K., yaşanan olayla ilgili ifade verdi. Şoför, kendisinin kusuru olmadığını, orta şeride geçmek için sinyal verdiği bir anda motosikletin önünde durduğunu, sürücünün dengesini kaybedip yere kapaklandığını söyledi. Şamil K. olayda aracının hasar gördüğünü ve şikayetçi olduğunu da anlattı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.