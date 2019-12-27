Şili’de Hercai rüzgarı esiyor!

Latin Amerika bölgesinde Şili dahil olmak üzere dokuz ülkeye daha satışı gerçekleşen Hercai'yi ilk yayınlayan ülke, Şili – TVN kanalı oldu. Geçtiğimiz günlerde yayına başlayan dizinin ilk bölümde yer alan salıncak sahnesinden etkilenen kanal, TVN'nin bahçesine "Hercai Salıncağı" kurarak izleyicilere o atmosferi yaşattı.

Salıncağı gören dizinin fanları kanalı ziyaret ederek salıncakta çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Ayrıca geçtiğimiz hafta Prime Time'da yayınlanan bölümüyle %10,1 reyting alan Hercai, Şili'de en çok izlenen program olarak rakiplerini geride bıraktı.

"İNTİKAMDAN DOĞAN İMKANSIZ BİR AŞK MASALI"

Mia Yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Duygu Yetiş'in paylaştığı dizinin yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor.