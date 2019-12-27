Tuba Büyüküstün müjdeyi verdi! "Benim için hayatta bir deneme daha"

Tuba Büyüküstün, sosyal medyadan YouTube kanalı açtığını duyurdu. Büyüküstün, "Aramızda yeni bir kanal oluşturmak istedim" dedi. Tuba Büyüküstün, Youtube'a el attı. Büyüküstün, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kanalının tanıtım videosunu sosyal medyadan paylaşarak, "Aramızda yeni bir kanal oluşturmak istedim. Çoook heyecanlıyım. Bu kısa sürede bu yaratımda yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Hayatın her anı bir deneyim. Paylaştıklarınla güzelleşen..." notunu düştü.

"BENİM İÇİN HAYATTA BİR DENEME DAHA"

Tuba Büyüküstün, kanalının ilk videosunda Ercan Saatçi'nin 1995 yılında çıkardığı 'Sayenizde' adlı şarkıyı Özer Atik'le birlikte yeniden söyledi.