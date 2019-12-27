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müjdeyi verdi! "Benim için hayatta bir deneme daha"

Güzelliği ve Umut Evirgen'le yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine düşen , Youtube'a el attı. Büyüküstün, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medyadan YouTube kanalı açtığını duyurdu. Tuba Büyüküstün, "Aramızda yeni bir kanal oluşturmak istedim" dedi.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 11:45
Tuba Büyüküstün müjdeyi verdi! Benim için hayatta bir deneme daha

, sosyal medyadan YouTube kanalı açtığını duyurdu. Büyüküstün, "Aramızda yeni bir kanal oluşturmak istedim" dedi. Tuba Büyüküstün, Youtube'a el attı. Büyüküstün, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kanalının tanıtım videosunu sosyal medyadan paylaşarak, "Aramızda yeni bir kanal oluşturmak istedim. Çoook heyecanlıyım. Bu kısa sürede bu yaratımda yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Hayatın her anı bir deneyim. Paylaştıklarınla güzelleşen..." notunu düştü.

"BENİM İÇİN HAYATTA BİR DENEME DAHA"

Tuba Büyüküstün, kanalının ilk videosunda Ercan Saatçi'nin 1995 yılında çıkardığı 'Sayenizde' adlı şarkıyı Özer Atik'le birlikte yeniden söyledi.

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Tuba Büyüküstün müjdeyi verdi! "Benim için hayatta bir deneme daha"
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