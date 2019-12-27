Üç ustadan yılbaşında taverna resitali

BUGÜN NELER OLDU

Müziğin üç efsane ismi Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam, yeni yılı aynı sahnede karşılayacak. 2020 yılına WOW İstanbul Otel'de girecek olan efsaneler, dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyecek. Bugüne kadar hep farklı sahnelerde dinleyicileriyle buluşan üç dev isim, bu kez aynı sahneyi paylaşarak hayranlarına unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak. Taverna müziğinin üç ustası, yeni yıla özel sürpriz bir repertuvar da hazırladı. Üçlü, yapacakları düetler ile herkesi müzikal bir yolculuğa çıkararak eski taverna günlerine götürecek.Yılbaşı gecesi gerçekleşecek özel buluşmaya ilgi yoğun oldu. Otel yetkilileri, gelen talepler nedeniyle ekstra kontenjan açmak zorunda kaldı.