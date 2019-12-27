Yasemin Özilhan: Bol pantolonları çizmelerle kombinlemeyi seviyorum

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, Harper's Bazaar dergisi için Avusturya Alpleri'nde özel bir çekim yaptı. Türkiye'nin en iyi giyinen kadınları arasında bulunan Özilhan, stil sırlarını da anlattı...



Stilinizi nasıl tanımlarsınız? Spor-şık olarak tanımlayabiliriz.



Stiletto mu, sneaker mı? Snekar.



Sezon trendleri arasında favorileriniz hangileri? Bol pantolon diyebilirim. Bu ara en çok giydiğim parçalardan. Özellikle çizmelerle kombinlemeyi seviyorum. Eşofman gibi rahat, aynı zamanda şık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki herkes beğenmeyebilir ama doğru kombinlendiğinde bence şık.



Nasıl bir bakım rutininiz var? Çok kuru bir cildim var. Dolayısıyla kremin yoğun, yağlı ve uzun süre dayanıklı olması benim için çok önemli. Göz ve yüz kremlerini çok seviyorum. Cilt deforme olmadan düzenli bakım yaptırırsak ileriye yatırım yapmış oluruz diye düşünüyorum.



İlkokula giden iki kızınız var. Gardırobunuzla ilgilenmeye başladılar mı? Tabii ki başladılar. Emine çok erken yaşlarda merak sarmıştı. Ela ise bu sene göz atmaya başladı. Modaya daha az meraklı gibi geliyor. Topuklu ayakkabı sesleri duyunca odaya bakıyorum ve "Anneciğim, nasıl olmuşuz?" deyip gülüyorlar. Ben de aynılarını yapardım her kız çocuğu gibi. İkisi de her konuda zevkli ve bu çok hoşuma gidiyor. Sadece giyim kuşamdan bahsetmiyorum; bir sanat eseri, bir film izlediklerinde eve alınan bir objede de fikirlerini dinliyoruz.



5 GÜN CROSSFIT YAPIYORUM



Fitness rutininiz nasıl? Sporu çok seviyorum ve yapmadığım zaman gerçekten kendimi sağlıksız ve miskin halde buluyorum. Şu anda haftada beş gün crossfit yapıyorum.





Kayak için en çok hangi merkezleri tercih ediyorsunuz? Kayak, sistematik olarak ilerleyen ve geliştirilen bir spor. Bu yüzden çocukların kayakla ilişkisi düzenli olsun diye rutin olarak Erciyes'e gidiyoruz. Aynı hoca ile çalışarak geliştiriyorlar kendilerini. Kayseri'yi, eşimin memleketi olduğu, mutfağını ve şehri sevdiğimiz için de tercih ediyoruz. Kapadokya da yakın, oraya da geçiyoruz bazen.



Aslında sporun pek çok alanıyla ilgilisiniz ve basketbol da bunlardan biri. Ne sıklıkta maça gidiyorsunuz? Basketbol ile Anadolu Efes müsabakaları sayesinde yakınlaştım. Formamın gereğini yerine getiren sadık bir taraftarı olduğumu söyleyeyim. Oyuna konsantre oldukça gerilimi ve heyecanı son derece yüksek, saniyeler içinde her şeyin değişebildiği, sürprizleri yoğun, tekniği yüksek, satranç gibi beyinlerin savaştığı tarifsiz bir karşılaşmanın parçası oluyorsunuz. Sağlam bir kalp gerektiriyor.



Moda çekimi kolay değil, sıcaklıklar eksilerde olunca iş iyice zorlaşıyor. Zorlandığınız kareler oldu mu? Aşırı sıcak da, aşırı soğuk da çalışmak için uygun ortamlar değil. Hava şartlarından dolayı soğukta çalışmaktan zorlandığımız anlar oldu tabii. Ama şahane bir tecrübeydi benim için.



BEBEKLİK BORNOZUMU HâLâ SAKLARIM



Gardırobunuzda yangından ilk kurtarılacak parça hangisi?

Yangında kıyafet kurtarmayı ancak Donatella Versace düşünebilir. Ben ailemin ve canımın derdine düşerim. Ama manevi yönden bebeklik bornozumu hâlâ saklıyorum. Hatta kızlarım da giydiler.



İHTİYAÇLARIMIN TÜMÜNÜ İNTERNETTEN SATIN ALIRIM



Herkesin bir alışveriş karakteri vardır; kimi online alır, kimi denemeden alamaz, kimi çok tereddüt eder, kimi hızlı seçer... Sizinki nasıl?

Benim alışveriş ihtiyaçlarım ve isteklerim nettir. Bedenimi de çok iyi tanıyorum. O yüzden alışverişimin neredeyse tamamını internet üzerinden yapıyorum. Ayrıca aracı internet siteleri var, yurt dışından bile ürün alabiliyorsunuz rahatlıkla. Bir süredir bu sistemi de kullanıyorum.