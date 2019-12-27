Yasemin Özilhan Harper’s Bazaar dergisine bomba açıklamalar yaptı! Sosyetik güzel stil sırlarını anlattı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, Harper's Bazaar dergisi için Avusturya Alpleri'nde özel bir çekim yaptı. Türkiye'nin en iyi giyinen kadınları arasında bulunan Özilhan, stil sırlarını da anlattı...



Stilinizi nasıl tanımlarsınız? Spor-şık olarak tanımlayabiliriz.



Stiletto mu, sneaker mı? Snekar.



Sezon trendleri arasında favorileriniz hangileri? Bol pantolon diyebilirim. Bu ara en çok giydiğim parçalardan. Özellikle çizmelerle kombinlemeyi seviyorum. Eşofman gibi rahat, aynı zamanda şık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki herkes beğenmeyebilir ama doğru kombinlendiğinde bence şık.



Nasıl bir bakım rutininiz var?

Çok kuru bir cildim var. Dolayısıyla kremin yoğun, yağlı ve uzun süre dayanıklı olması benim için çok önemli. Göz ve yüz kremlerini çok seviyorum. Cilt deforme olmadan düzenli bakım yaptırırsak ileriye yatırım yapmış oluruz diye düşünüyorum.