Haberler > Günaydın Haberleri > Yasemin Özilhan Harper’s Bazaar dergisine bomba açıklamalar yaptı! Sosyetik güzel stil sırlarını anlattı...

Harper’s Bazaar dergisine bomba açıklamalar yaptı! Sosyetik güzel stil sırlarını anlattı...

, Harper’s Bazaar dergisine konuştu. Tam bir basketbol tutkunu olduğunu söyleyen Özilhan, “Basketbol; gerilimi ve heyecanı yüksek, satranç gibi beyinlerin savaştığı bir oyun. Maçları izlemek sağlam bir kalp gerektiriyor.” Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan, Doktor Ela rolüyle bir döneme damga vurmuştu. Yasemin Özilhan aradığı aşkı buldu ve 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi. Güzel oyuncu evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı Yasemin Özilhan'ın şimdi Emine ve Ela adında iki dünya tatlısı kızı var. Özilhan tüm zamanını artık kızlarına ve eşine ayırıyor. Türkiye’nin en güzel giyinen kadınlarından biri olan Yasemin Özilhan, Avusturya Alpleri’nde özel bir moda çekimi yaptı. Stilini spor-şık olarak tanımlayan Özilhan, sezon trendleri arasındaki en favori parçanın bol pantolon olduğunu belirterek şöyle devam etti: Bu ara en çok giydiğim parçalardan. Eşofman kadar rahat, aynı zamanda da şık. Çizmelerle kombinlemeyi seviyorum

Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 10:10
Yasemin Özilhan Harper’s Bazaar dergisine bomba açıklamalar yaptı! Sosyetik güzel stil sırlarını anlattı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden , Harper's Bazaar dergisi için Avusturya Alpleri'nde özel bir çekim yaptı. Türkiye'nin en iyi giyinen kadınları arasında bulunan Özilhan, stil sırlarını da anlattı...

Stilinizi nasıl tanımlarsınız? Spor-şık olarak tanımlayabiliriz.

Stiletto mu, sneaker mı? Snekar.

Sezon trendleri arasında favorileriniz hangileri? Bol pantolon diyebilirim. Bu ara en çok giydiğim parçalardan. Özellikle çizmelerle kombinlemeyi seviyorum. Eşofman gibi rahat, aynı zamanda şık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki herkes beğenmeyebilir ama doğru kombinlendiğinde bence şık.

Nasıl bir bakım rutininiz var?

Çok kuru bir cildim var. Dolayısıyla kremin yoğun, yağlı ve uzun süre dayanıklı olması benim için çok önemli. Göz ve yüz kremlerini çok seviyorum. Cilt deforme olmadan düzenli bakım yaptırırsak ileriye yatırım yapmış oluruz diye düşünüyorum.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasemin Özilhan Harper’s Bazaar dergisine bomba açıklamalar yaptı! Sosyetik güzel stil sırlarını anlattı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN