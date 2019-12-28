Kenar mahalle güzelinin Sibel Can olma hayalı

BUGÜN NELER OLDU

Tolga Güleryüz'ün kurucusu olduğu Jest Tiyatro, sahnelediği oyunlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2018 Ekim'inden beri sahnelenen ve Ceyhun Fersoy- Begüm Öner çiftinin rol aldığı 'Suit' adlı komedi oyunu, 130 temsille yaklaşık 90 bin kişiye ulaşmayı başardı. Jest Tiyatro'nun Epizot Görsel Sanatlar'la birlikte sahneye koyduğu 'Sevmekten Öldü Desinler' adlı oyun da kısa zamanda büyük ilgi gördü. Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin, Canan Atalay ve Ceren Taşçı'nın rol aldığı oyun, 20 Kasım'da prömiyer yapmıştı. Ebru Kara'nın yönettiği oyun, o zamandan beri 16 kez sahnelendi ve yaklaşık 10 bin kişi tarafından izlendi. Oyun, 10 Ocak itibariyle de kapalı gişe oynamaya devam edecek. Peki, 'Sevmekten Öldü Desinler' nasıl bir oyun? Oyun, bulunduğu hayat şartlarından kaçıp en büyük hayali şarkı söylemek olan 'Gönül'ün hikâyesi.. Bildiğimiz klasik Yeşilçam filmleri tadında. wOyunu kaleme alan kişi ise, şu sıralar provaları devam eden Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu 'Toz' başta olmak üzere 'Kadercan' ve 'Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin' gibi ödüllü oyunları yazan Murat Mahmutyazıcıoğlu. Aslında genç yazar bu metni üç yıl önce yazmış ve oyun Kadıköy Emek Tiyatrosu'nda yaklaşık 1.5 yıl sahnelenmişti. Aynı elden çıkmış olmasına rağmen bu oyunla o oyun aynı değil; aralarında yorum farkı var.Oyunda bıçkın delikanlı 'Mustafa'yı oynayan Hakan Bilgin, ilk kez müzikli danslı bir oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Ama bana sanki rolü az gibi geldi. Keşke yeteneklerini daha fazla sergileme imkanı verilseydi. Gazino patronu Bülent Alkış, doğaçlamaya da imkan veren feleğin çemberinden geçmiş pavyon sahibi 'Hamdi' karakterini çok güzel işlemiş. Oyunda en çok gülünen bölümler Alkış'ın sahneleri. Zaman zaman dış sesle ilerleyen oyun, bilinen konusuna ve tatmin etmeyen müziklerine rağmen keyifli iki saat vâdediyor.