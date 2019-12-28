Kışlıkları ucuza getirmek çok kolay

BUGÜN NELER OLDU

Kendıniz ve aileniz için alışveriş yaparken bütçenizin sarsılmasını elbette istemezsiniz. Özellikle kış ayları; mont, palto, bot, kazak gibi yüksek fiyatlı ürünlere ihtiyaç duyulan bir dönem. Bu nedenle bu mevsimde tasarruf etmek daha da önem kazanıyor. İşte hem sizi sıcak tutacak, hem de cebinizi yakmayacak kışlık alışveriş için birkaç tüyo: ■ Kendiniz, eşiniz ve çocuklarınızın gardıroplarında bulunan parçaların bir listesini yapın. İhtiyaç duydukları ürünleri not edin. ■ Evden çıkmadan önce, en çok tercih ettiğiniz markaların online alışveriş sitelerine mutlaka göz atın. Almak istediğiniz ürünleri 'Favoriler'e atıp işaretleyin. Böylece alışveriş rotanızdan sapmazsınız. ■ Sevdiğiniz markaların sitelerine üye olarak, üyelere özel indirim fırsatlarını yakalayabilirsiniz. ■ Yıllık takviminizde, Black Friday, Siber Pazartesi gibi indirim dönemlerini işaretlemeyi unutmayın. Bazı ihtiyaçlarınızı bu dönemlere erteleyebilirsiniz. ■ Diyelim ki, siyah bir ceket alacaksınız. En uygun fiyatlısını bulabilmek için; benzer siyah ceketlerin farklı mağazalarda kaça satıldığını araştırın. ■ Yıl boyunca belli ürünler, değişik zamanlarda indirime girer. Mesela; geçen yıldan kalan ayakkabıların fiyatı Eylül'de düşer, jean'ler ise Ekim'de... Yılbaşından sonra ise mont ve paltolarda indirimli fiyat uygulanır.