Parti giysilerinde metalik renkler ışıltılı trikolar ve tüyler moda

BUGÜN NELER OLDU

Genel kural; ayakta düzeni olan kutlamalarda uzun elbiselerden kaçınmanız yönünde... Balo salonlarında, masa düzeni olan yemeklerde ise etek boyunuzu uzatabilirsiniz. Geceyi lüks bir kulüpte geçirmeyi planlıyorsanız, dilediğiniz kadar cesur olabilir, süper mini parti elbiselerini tercih edebilirsiniz. Çoğu zaman siyah renk kurtarıcı olabilir ama yılbaşı gecesi için pek tavsiye edilmediğini hatırlatalım. Son yıllarda baştan ayağa beyaz giyinmek, altın, gümüş, pembe altın ve bakır gibi metalik tonlara yönelmek çok moda... Kırmızı ve bordo tonları ise elbette vazgeçilmez klasiklerden... Eğer bir ev partisi düzenleyecekseniz, kırmızı-yeşil veya kar tanesi desenli kazaklarla yılbaşı ruhunu yansıtabilirsiniz. Eşiniz ya da çocuğunuzla bir örnek giyinerek, çok sevimli bir görüntü yakalamanız da mümkün. Ev partileri için aşırı gösterişten kaçınıp triko elbiseleri, kadife bluzları, rahat tulumları da tercih edebilirsiniz. Partilerde gece boyu ayakta kalacağınızı ve dans edeceğinizi hesaba katarak, ince topuklu ayakkabılardan kaçınmanız yerinde olur. Hava şartlarını da göz önünde bulundurunca, kalın topuklu bootie'ler ve uzun çizmeler, en ideal seçeneklerin başında geliyor. Süper mini bir elbiseyle, renkli kalın çoraplar ve ışıltılı spor ayakkabılar giyerek enerjik bir görüntü yakalayabilirsiniz. Simler, pırıltılar, pullar ve payetler... Son dönemin favorisi triko elbiseler, triko pantolon ve üstler, bu kış ışıltılarla birleşip yılbaşı kutlamalarının en göz alıcı görünümünü yaratıyor. Siz de trikonun sıcaklığını ve yumuşaklığını yaşarken, iddialı bir şıklık yakalayabilirsiniz. Yoğun pul kullanılan bluzlar, metalik dokulu pantolonlar ve sade parçalarla kombinlenen payetli ceketler; en risksiz tercihler arasında.