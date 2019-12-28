Yılbaşı tatilinde nereye gidilir?

BUGÜN NELER OLDU

YILBAŞI gecesi pijamalarınızı giyip TV karşısında uzanmak gibi bir planınız yoksa, dünyada yeni yıl kutlamalarının en coşkulu biçimde yaşandığı şehirler sizi bekliyor. Yılbaşı pazarlarının kurulduğu, nefes kesici süslemelerin yapıldığı onlarca farklı kentte; havai fişek gösterileri ve sokak partileri için nefesler tutuldu. İşte o şehirlerden bazıları...■ Yeni yılı karşılayabileceğiniz en büyülü yerlerin başında İzlanda'nın başkenti Reykjavik geliyor. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde muhteşem bir havai fişek gösterisi başlıyor. Gökyüzü, yüzlerce havai fişeğin ışığıyla aydınlanırken, limandaki gemiler ve itfaiye araçları aynı anda sirenlerini çalıyor.■ New York'ta ise kutlamaların merkezi Manhattan gibi görünse de, Brooklyn'deki Prospect Park'ta da havai fişek gösterileri ve konserler düzenleniyor.Partiler sabaha kadar devam ediyor. Central Park'ta buz pateni yaparak yeni yıla girmek de ilginç olabilir.■ İskoçya'nın başkenti Edinburgh'un meşhur Hogmanay kutlamaları 30 Aralık'ta başlıyor. Viking stili meşale yürüyüşü, canlı konserler ve Edinburgh Kalesi'nin üzerinde patlayan havai fişeklere tanıklık edebilirsiniz.■ Kopenhag'ın kalbindeki Kraliçe Louise Köprüsü, şehirdeki kutlamaların merkezi durumunda. Süslemelerle çepeçevre sarılan şehirde, birçok kişinin kendi havai fişeklerini attığını görüp şaşırabilirsiniz.Restoranlar ve lunaparkların da sabaha kadar açık olduğunu belirtelim.■ Parti şehri Amsterdam, tabii ki yılbaşı gecesinde de görülmeye değer. Magere Köprüsü'ne gidip, Amstel Nehri üzerinden atılan havai fişekleri görmelisiniz.Özellikle Nieuwmarkt bölgesindeki kutlamalar, abartılı eğlence arayanlar için ideal.