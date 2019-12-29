Bakü galasında izdiham

BUGÜN NELER OLDU

Onur Tan'ın yönettiği, yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, 'Aman Reis Duymasın' filminin galası Bakü Nizami Sineması'nda yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede yoğunluktan izdiham yaşandı. Galada oyuncular, salonlara geçerken ezilme tehlikesi yaşadı. Ekip, gala sonrasında sinemaseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışladı. Oyuncular gördükleri ilgiden dolayı şaşkın, bir o kadar da mutlu olduklarını dile getirdiler. Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak gibi isimlerin rol aldığı film, yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinin yaz tatilinde yaşadığı komik olayları anlatıyor.