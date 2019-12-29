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Bildiklerimi anlatırsam yanarsın!

’ın eski eşi , kendisini “Hakkında bildiğim her şeyi anlatırım, zararlı çıkarsın!” diye tehdit eden kadını savcılığa şikayet etti. Yıldız, mesajları atan kişiyi tanıdığını söyledi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Bildiklerimi anlatırsam yanarsın!

İBRAHİM'LE EVLENMEK İÇİN...
ESKİ futbolcu İbrahim Toraman'dan olaylı şekilde ayrılan Eylem Yıldız, kendisini daha önceden tanıyan Songül G. adlı kişiden tehdit mesajları aldı. Songül G., Yıldız'a "İbrahim'le evlenebilmek için neler yaptığını biliyorum" diye yazdı.

Toraman'dan boşanan Yıldız'ın yaptığı açıklamalardan rahatsız olan Songül G., mesajında "Daha çok çirkinleşmeden bu saçmalıklara son ver" diye yazdı.


5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
YILDIZ; "İnsanlara iftira atacağına kendi acizliğine bak. Hakkında bildiğim her şeyi anlatırım, zararlı çıkarsın" diye kendisini tehdit eden kadını savcılığa şikayet etti. Songül G. hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Bildiklerimi anlatırsam yanarsın!
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