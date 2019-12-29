Bildiklerimi anlatırsam yanarsın!

İBRAHİM'LE EVLENMEK İÇİN...

ESKİ futbolcu İbrahim Toraman'dan olaylı şekilde ayrılan Eylem Yıldız, kendisini daha önceden tanıyan Songül G. adlı kişiden tehdit mesajları aldı. Songül G., Yıldız'a "İbrahim'le evlenebilmek için neler yaptığını biliyorum" diye yazdı.



Toraman'dan boşanan Yıldız'ın yaptığı açıklamalardan rahatsız olan Songül G., mesajında "Daha çok çirkinleşmeden bu saçmalıklara son ver" diye yazdı.



5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

YILDIZ; "İnsanlara iftira atacağına kendi acizliğine bak. Hakkında bildiğim her şeyi anlatırım, zararlı çıkarsın" diye kendisini tehdit eden kadını savcılığa şikayet etti. Songül G. hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.