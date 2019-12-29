‘Biz özeliz ve bu dünyaya birer hediyeyiz’

BUGÜN NELER OLDU

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında 56 yıllık arkadaşı Ajda Pekkan'ı ağırladı. İkili, programda 1963 yılında birlikte katıldıkları Ses Dergisi yarışmasından da bahsetti. Koçyiğit o günleri şöyle anlattı: "Ben senin o güzel yüreğini bu yarışmada tanıdım. Deneme çekimi için bizi plaja götürmüşleryetenek sınavına gittiğimizi düşünüyoruz ama 'Şimdi kızlar lütfen mayonuzu giyin, böyle görüntünüzü alacağız' dediler. Benim yanımda mayo yok. Derken oradan kadife bir ses 'Ben bikini giyeceğim, sen benim mayomu giyebilirsin' dedi. Dostluğumuz o gün başladı." Ajda Pekkan da geçmiş yıllarla ilgili şöyle konuştu: "Biz o dönem kendimizi kandırıyorduk çünkü hayatın gerçeklerini bilmiyorduk. Kimseye muhtaç olmadan o evreleri atlatıp buralara geldiğim için nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Bence biz özeliz, bu dünyada birer hediyeyiz, tabii kıymetini bilmek lazım ve bilmeyene de bildirmek gerekir."