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'dan yorumu! Cem Yılmaz iddialarına yanıt verdi!

ile 'ın ilişkileri gündemden düşmüyor. İkili hakkında, geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli'nin evlenme şartı ile Cem Yılmaz'ı afettiği haberleri çıkmıştı. Ünlü şovmen Cem Yılmaz'dan iddialarına yanıt geldi. Cem Yılmaz ile Defne Samyeli 1.5 yıllık aşkın ardından ekimde ayrılmıştı. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılıkları sürpriz bir şekilde olunca magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. 25 Aralık'taki gösterisi hastalığı nedeniyle iptal olan Cem Yılmaz önceki gün Levent'teki evinin önünde habercilerin sorularını yanıtladı. Defne Samyeli ile Cem Yılmaz barıştılar mı? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 12:42
Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli yorumu! Cem Yılmaz barışma iddialarına yanıt verdi!

ile 'ın ilişkileri gündemden düşmüyor. İkili hakkında, geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli'nin evlenme şartı ile Cem Yılmaz'ı afettiği haberleri çıkmıştı. Ünlü şovmen Cem Yılmaz'dan iddialarına yanıt geldi.

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Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli yorumu! Cem Yılmaz barışma iddialarına yanıt verdi!
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