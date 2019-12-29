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Moda renkler sürekli değişiyor ama en çok siyah giymeyi seviyorum

Cemiyet hayatının ünlü ismi Elif Dürüst, Şamdan Plus dergisi için sanat galerisini andıran evinde moda çekimi yaptı. Dürüst, “Moda, insanın ruh halinin dışarıya yansımasıdır. Renkler, tasarımlar sürekli değişiyor ama ben en çok siyah giymeyi seviyorum” dedi

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Moda renkler sürekli değişiyor ama en çok siyah giymeyi seviyorum
Yıllardır kendine has tarzı ile görmeye alıştığımız Elif Dürüst, yakın arkadaşı Gökay Gündoğdu'nun 'güçlü kadınlar' için yarattığı tasarımlarıyla Şamdan Plus dergisi için özel bir çekim yaptı. Dürüst, sanat galerisini andıran evinde gerçekleşen çekim sonrası moda ve sanatla ilgili konuştu.

Sizin için moda nedir? Seçtiğiniz parçalarda nasıl özellikler tercih ediyorsunuz?
Bence moda; insanın kendi içinde bulunduğu ruh halini dışarıya yansıtması... Tabii ki işin endüstri kısmı da insanların içindekini kullanıyor ve sektör kendini yenilemek için sürekli moda konseptleri ortaya koyuyor. Renkler, tasarımlar sürekli değişiyor. Ben sanırım en çok siyah giyinmeyi seviyorum. Renk olarak kendi manasının ötesinde, bence nasıl taşırsanız öyle bir etki yaratıyor.

DAHA DİNAMİK HİSSETTİM
Çekimde de Gökay Gündoğdu'nun tasarımlarını giydiniz. Normalde sizi görmeye alışkın olduğumuz bir tarz değildi. Nasıl hissettirdi bu değişiklik?
Gökay'ın tasarımlarını çok beğeniyorum. Onun da sanatçı gözüyle modaya yaklaştığını ve öyle yaşadığını görüyorum. Yeniliğe açık, dünyayı takip eden, zeki ve çok zevkli biri. İnsan olarak da kafalarımız uyuşuyor. Evet, bu çekimde kendi tarzımdan daha farklı şeyler giydim ve kendimi daha dinamik hissettirdi bu.

GÜÇLÜ BİR KADINIM
Duruşunuz ve yaşantınızla güçlü duran bir kadınsınız. Size göre güçlü olmak ne demek?
Kendimi güçlü hissediyorum. Çünkü bana göre nasıl mutlu olacağını keşfeden, hatalarından ders çıkarmayı bilen, mızmızlanmayan, taviz vermeyen, gerektiğinde de sil baştan yapabilen insan güçlüdür. Ancak ülkemizde bırakın güçlü kadını, kadın olmak bile çok zor. Batılı kadının önünde birçok seçenek, hatta kadınlığı baştan inşa etmek gibi bir imkanı var. Yani batı imkanlar dünyasıyken, doğu zorunluluk dünyası...
Eviniz sanat galerisi gibi. Sahip olacağınız sanat eserine nasıl karar veriyorsunuz?
Bir sanat eseri alırken tabii ki beğenmem önemli... Bana ne hissettirdiğine bakıyorum. Eğer iz bırakıyorsa, duygularıma karşılık veriyorsa ve bütçeme uygunsa eseri alıyorum. Aldığım işin mümkünse sanatçısıyla tanışmak istiyorum. Sanatçının eserinin kimin evinde, nasıl konumlanacağını bilmesini önemsiyorum. Eseri satarken sanatçının da içi rahat olmalı bence. Eskiden hüzünlendiren işler daha çok ilgimi çekiyordu ama artık mutlu eden işlerle kendimi daha iyi hissediyorum.

2020'DE PERMALI SAÇ GERİ DÖNÜYOR
2020 YILINDA kendinizde değişiklik yapmak istiyorsanız, işe saçlarınızdan başlayabilirsiniz. Erdem Kramer'in kuaförlerinden Hüseyin Özcan, 2020 yılı saç trendleri hakkında şu bilgileri verdi:
Sokak modasına baktığımızda 80 ve 90'ların etkisini görüyoruz. Saçlar da bu dönemden etkileniyor. Ama daha modernize edilip çağdaş kadına uygun hale getiriyoruz.
Geçmiş yıllarda soğuk renkler modaydı. Şu anda sıcak renklere yoğunlaşıyoruz. Sıcak renkler kadını daha gizemli ve canlı hale getiriyor.
Kesimlerde enerjik ve dinamik kısa saçlar öne çıkıyor. Küt ve orta boy saçlar da çok moda olacak. Bu yıl perma tekrar hayatımıza girecek. Dalgalı, kıvırcık saçlar trend olacak.

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