Moda renkler sürekli değişiyor ama en çok siyah giymeyi seviyorum

BUGÜN NELER OLDU

Yıllardır kendine has tarzı ile görmeye alıştığımız Elif Dürüst, yakın arkadaşı Gökay Gündoğdu'nun 'güçlü kadınlar' için yarattığı tasarımlarıyla Şamdan Plus dergisi için özel bir çekim yaptı. Dürüst, sanat galerisini andıran evinde gerçekleşen çekim sonrası moda ve sanatla ilgili konuştu.Bence moda; insanın kendi içinde bulunduğu ruh halini dışarıya yansıtması... Tabii ki işin endüstri kısmı da insanların içindekini kullanıyor ve sektör kendini yenilemek için sürekli moda konseptleri ortaya koyuyor. Renkler, tasarımlar sürekli değişiyor. Ben sanırım en çok siyah giyinmeyi seviyorum. Renk olarak kendi manasının ötesinde, bence nasıl taşırsanız öyle bir etki yaratıyor.Gökay'ın tasarımlarını çokbeğeniyorum. Onun da sanatçıgözüyle modaya yaklaştığınıve öyle yaşadığını görüyorum.Yeniliğe açık, dünyayıtakip eden, zeki ve çok zevklibiri. İnsan olarak da kafalarımızuyuşuyor. Evet, buçekimde kendi tarzımdandaha farklı şeyler giydim vekendimi daha dinamik hissettirdibu.Kendimi güçlü hissediyorum.Çünkü bana göre nasılmutlu olacağını keşfeden,hatalarından ders çıkarmayıbilen, mızmızlanmayan, tavizvermeyen, gerektiğinde de silbaştan yapabilen insan güçlüdür.Ancak ülkemizde bırakıngüçlü kadını, kadın olmakbile çok zor. Batılı kadınınönünde birçok seçenek, hattakadınlığı baştan inşa etmekgibi bir imkanı var. Yani batıimkanlar dünyasıyken, doğuzorunluluk dünyası...Bir sanat eseri alırken tabiiki beğenmem önemli... Banane hissettirdiğine bakıyorum.Eğer iz bırakıyorsa, duygularımakarşılık veriyorsa vebütçeme uygunsa eseri alıyorum.Aldığım işin mümkünsesanatçısıyla tanışmak istiyorum.Sanatçının eserininkimin evinde, nasıl konumlanacağınıbilmesini önemsiyorum.Eseri satarken sanatçınında içi rahat olmalı bence.Eskiden hüzünlendiren işlerdaha çok ilgimi çekiyorduama artık mutlu eden işlerlekendimi daha iyi hissediyorum.2020 YILINDA kendinizde değişiklik yapmak istiyorsanız, işe saçlarınızdan başlayabilirsiniz. Erdem Kramer'in kuaförlerinden Hüseyin Özcan, 2020 yılı saç trendleri hakkında şu bilgileri verdi:Sokak modasına baktığımızda 80 ve 90'ların etkisini görüyoruz. Saçlar da bu dönemden etkileniyor. Ama daha modernize edilip çağdaş kadına uygun hale getiriyoruz.Geçmiş yıllarda soğuk renkler modaydı. Şu anda sıcak renklere yoğunlaşıyoruz. Sıcak renkler kadını daha gizemli ve canlı hale getiriyor.Kesimlerde enerjik ve dinamik kısa saçlar öne çıkıyor. Küt ve orta boy saçlar da çok moda olacak. Bu yıl perma tekrar hayatımıza girecek. Dalgalı, kıvırcık saçlar trend olacak.