Moda renkler sürekli değişiyor ama en çok siyah giymeyi seviyorum

Yıllardır kendine has tarzı ile görmeye alıştığımız Elif Dürüst, yakın arkadaşı Gökay Gündoğdu'nun 'güçlü kadınlar' için yarattığı tasarımlarıyla Şamdan Plus dergisi için özel bir çekim yaptı. Dürüst, sanat galerisini andıran evinde gerçekleşen çekim sonrası moda ve sanatla ilgili konuştu.
■ Sizin için moda nedir? Seçtiğiniz parçalarda nasıl özellikler tercih ediyorsunuz?
Bence moda; insanın kendi içinde bulunduğu ruh halini dışarıya yansıtması... Tabii ki işin endüstri kısmı da insanların içindekini kullanıyor ve sektör kendini yenilemek için sürekli moda konseptleri ortaya koyuyor. Renkler, tasarımlar sürekli değişiyor. Ben sanırım en çok siyah giyinmeyi seviyorum. Renk olarak kendi manasının ötesinde, bence nasıl taşırsanız öyle bir etki yaratıyor.
DAHA DİNAMİK HİSSETTİM
■ Çekimde de Gökay Gündoğdu'nun tasarımlarını giydiniz. Normalde sizi görmeye alışkın olduğumuz bir tarz değildi. Nasıl hissettirdi bu değişiklik?
Gökay'ın tasarımlarını çok
beğeniyorum. Onun da sanatçı
gözüyle modaya yaklaştığını
ve öyle yaşadığını görüyorum.
Yeniliğe açık, dünyayı
takip eden, zeki ve çok zevkli
biri. İnsan olarak da kafalarımız
uyuşuyor. Evet, bu
çekimde kendi tarzımdan
daha farklı şeyler giydim ve
kendimi daha dinamik hissettirdi
bu.
GÜÇLÜ BİR KADINIM
■ Duruşunuz ve yaşantınızla güçlü duran bir kadınsınız. Size göre güçlü olmak ne demek?
Kendimi güçlü hissediyorum.
Çünkü bana göre nasıl
mutlu olacağını keşfeden,
hatalarından ders çıkarmayı
bilen, mızmızlanmayan, taviz
vermeyen, gerektiğinde de sil
baştan yapabilen insan güçlüdür.
Ancak ülkemizde bırakın
güçlü kadını, kadın olmak
bile çok zor. Batılı kadının
önünde birçok seçenek, hatta
kadınlığı baştan inşa etmek
gibi bir imkanı var. Yani batı
imkanlar dünyasıyken, doğu
zorunluluk dünyası...
■ Eviniz sanat galerisi gibi. Sahip olacağınız sanat eserine nasıl karar veriyorsunuz?
Bir sanat eseri alırken tabii
ki beğenmem önemli... Bana
ne hissettirdiğine bakıyorum.
Eğer iz bırakıyorsa, duygularıma
karşılık veriyorsa ve
bütçeme uygunsa eseri alıyorum.
Aldığım işin mümkünse
sanatçısıyla tanışmak istiyorum.
Sanatçının eserinin
kimin evinde, nasıl konumlanacağını
bilmesini önemsiyorum.
Eseri satarken sanatçının
da içi rahat olmalı bence.
Eskiden hüzünlendiren işler
daha çok ilgimi çekiyordu
ama artık mutlu eden işlerle
kendimi daha iyi hissediyorum.
2020'DE PERMALI SAÇ GERİ DÖNÜYOR
2020 YILINDA kendinizde değişiklik yapmak istiyorsanız, işe saçlarınızdan başlayabilirsiniz. Erdem Kramer'in kuaförlerinden Hüseyin Özcan, 2020 yılı saç trendleri hakkında şu bilgileri verdi:
Sokak modasına baktığımızda 80 ve 90'ların etkisini görüyoruz. Saçlar da bu dönemden etkileniyor. Ama daha modernize edilip çağdaş kadına uygun hale getiriyoruz.
Geçmiş yıllarda soğuk renkler modaydı. Şu anda sıcak renklere yoğunlaşıyoruz. Sıcak renkler kadını daha gizemli ve canlı hale getiriyor.
Kesimlerde enerjik ve dinamik kısa saçlar öne çıkıyor. Küt ve orta boy saçlar da çok moda olacak. Bu yıl perma tekrar hayatımıza girecek. Dalgalı, kıvırcık saçlar trend olacak.