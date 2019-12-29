Ünlü oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin tatile çıkmıştı... Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin resmen aç kaldı...

Son olarak Kuzgun dizisi ile izlediğimiz oyuncu Burcu Biricik sosyal medyada olay oldu. Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Burcu Biricik paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Son olarak Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkintatil için Vietnam'a gitmişti. Hayranlarına buradan sık sık paylaşımda bulunan Burcu Biricik ve eşi Vietnam'da "aç kaldık" dedi. Seyahatten detaylar veren Burcu Biricik, yemek konusunda ise büyük problem yaşadıklarını gösterdi.
Giriş Tarihi: 29.12.2019 13:59Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 14:11
Barış Arduç'la başrolü paylaştığı Kuzgun dizisinin bitmesinin ardından dinlenmeye çekilen oyuncu Burcu Biricik eşi Emre Yetkin'le Asya tatiline çıktı.