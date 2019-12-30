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Bizden kaçmaz

Bu yıl da GÜNAYDIN; özel haberleri ve röportajlarıyla magazin gündemine yön verdi. Siyasetten spor dünyasına birçok isim GÜNAYDIN’a konuştu. Türkiye, bomba olayları bizden öğrendi

Giriş Tarihi: 30.12.2019
Bizden kaçmaz
GÜNAYDIN, bu yıl da ünlüler dünyasının nabzını tuttu. Magazin haberciliğinin zirvesi GÜNAYDIN; yıl boyu ses getiren röportajlara ve flaş haberlere imza attı, skandalları ortaya çıkardı. Cemiyet, iş ve magazin dünyasından sürpriz aşkları ve şok boşanmaları ilk duyuran gazete oldu. Deniz Çakır'ın, başörtülü kızları taciz etmesinden Antalya Şehir Tiyatroları'ndaki mobbing olayına, Özcan Deniz'in kalp hastası kız kardeşinin yardım çığlığından Fox TV'nin format hırsızlığına kadar birçok olayı, GÜNAYDIN gündeme taşıdı.

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Bizden kaçmaz
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