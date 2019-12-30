Bizden kaçmaz

BUGÜN NELER OLDU

GÜNAYDIN, bu yıl da ünlüler dünyasının nabzını tuttu. Magazin haberciliğinin zirvesi GÜNAYDIN; yıl boyu ses getiren röportajlara ve flaş haberlere imza attı, skandalları ortaya çıkardı. Cemiyet, iş ve magazin dünyasından sürpriz aşkları ve şok boşanmaları ilk duyuran gazete oldu. Deniz Çakır'ın, başörtülü kızları taciz etmesinden Antalya Şehir Tiyatroları'ndaki mobbing olayına, Özcan Deniz'in kalp hastası kız kardeşinin yardım çığlığından Fox TV'nin format hırsızlığına kadar birçok olayı, GÜNAYDIN gündeme taşıdı.