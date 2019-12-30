Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan aşk projesi!

Aşkları adım adım evliliğe doğru giden Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ilişkisi işe de yansıdı. Ekim 2020'de 'Dollyphant' adlı animasyon çizgi filmi görücüye çıkaracak olan Dalkılıç, bu projede kendisine aşkının ilham verdiğini söylemişti. Ünlü oyuncunun çizgi film hayalini gerçeğe dönüştüren popçu, Erçel'in kirpiğinin güzelliğine de yazdığı 'Müjgan' şarkısıyla övgüler dizmişti..

PROJEYİ SIR GİBİ SAKLADI

Önceki akşam Kıbrıs'ta bir Otel'de sahne alan Dalkılıç, "Şarkının klibinde Hande Erçel'i oynatacak mısınız?" sorusu üzerine bombayı patlattı. "Bu şarkıda değil ama başka parçanın klibinde olabilir" diyen Murat Dalkılıç, ekledi: "Hande ile aynı projede yer almayı çok isterim. Sonuçta bu işler kısmet işi." Erçel'in oyunculuğuna hayran olduğunu söyleyen popçu, aşkıyla yer almak istediği proje hakkında ise ser verip sır vermedi.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Takvim'in haberine göre; Dalkılıç; müziklerini, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği çizgi film için gün sayıyor.