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ile Caner Şahin ayrıldı mı? Aşklarına nazar değdi!

Güzel oyuncu , son olarak oyuncu sevgilisi Caner Şahin ile romantik karelerini Instagram hesabından paylaşmıştı. Bu fotoğraflar kısa sürede gündem olurken, ikilinin birlikte olan fotoğraflarını silmesi ayrılık ihtimalini akıllara getirdi.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 16:00
Hayal Köseoğlu ile Caner Şahin ayrıldı mı? Aşklarına nazar değdi!

, son olarak oyuncu sevgilisi Caner Şahin ile romantik karelerini Instagram hesabından paylaşmıştı. Bu fotoğraflar kısa sürede gündem olurken, ikilinin birlikte olan fotoğraflarını silmesi ayrılık ihtimalini akıllara getirdi.

HERKES ÇOK YAKIŞTIRMIŞTI

Instagram'dan paylaştığı cesur karelerle sık sık gündeme gelen Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz hafta oyuncu sevgilisi Caner Şahin ile romantik pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından oyuncu çiftin, aşk yaşadığı ortaya çıkmış ve herkes ikiliyi çok yakıştırmıştı.

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Hayal Köseoğlu ile Caner Şahin ayrıldı mı? Aşklarına nazar değdi!
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