Hayal Köseoğlu ile Caner Şahin ayrıldı mı? Aşklarına nazar değdi!

Hayal Köseoğlu, son olarak oyuncu sevgilisi Caner Şahin ile romantik karelerini Instagram hesabından paylaşmıştı. Bu fotoğraflar kısa sürede gündem olurken, ikilinin birlikte olan fotoğraflarını silmesi ayrılık ihtimalini akıllara getirdi.

HERKES ÇOK YAKIŞTIRMIŞTI

Instagram'dan paylaştığı cesur karelerle sık sık gündeme gelen Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz hafta oyuncu sevgilisi Caner Şahin ile romantik pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından oyuncu çiftin, aşk yaşadığı ortaya çıkmış ve herkes ikiliyi çok yakıştırmıştı.